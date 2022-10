Antonio Mirabella della scuola del maestro Angelo Piccoli vince il campionato mondiale di fisarmonica diatonica. Uno strepitoso risultato per il diciottenne che è riuscito a conquistare il posto più alto del podio nel corso della venticinquesima competizione che ha visto la partecipazione di musicisti provenienti da ogni parte del mondo. La gara si è svolta a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, e ha visto la presenza di molti allievi della scuola del maestro Angelo Piccoli che si è distinta, ancora una volta, con i suoi grandi successi.

A vincere il titolo di campione mondiale di fisarmonica diatonica sezione senior è stato il talentuoso Antonio Mirabella di 18 anni che ha incantato la giuria con maestria e padronanza dello strumento, esibendosi con dei brani studiati da tempo appositamente per questo campionato. Un risultato d'eccellenza che ha visto tutta la scuola del maestro Piccoli entusiasta per questo grande traguardo.

«Non posso non fare i complimenti ad Antonio Mirabella per questo fantastico risultato che ha raggiunto – ha affermato il maestro Francesco Piccoli che ha preparato personalmente il nuovo campione del mondo – Sono molto fiero di lui e del sogno che è riuscito a realizzare. Tutte le settimane abbiamo lavorato molto nella preparazione di due fantastici brani che per molti è il "solito" "Carnevale di Venezia". In realtà bisogna sempre vedere come si suona il "Carnevale di Venezia", eseguito da lui con otto bassi (la fisarmonica diatonica) non è stato qualcosa di solito, ma è stato il "Carnevale del botto"».

Ma Antonio Mirabella non è il solo ad aver partecipato alla competizione, sono stati tanti i partecipanti che hanno ottenuto un grande successo nel corso di questa competizione. Gli allievi della scuola Piccoli che hanno preso parte al campionato sono Tommaso Zaccardelli, miglior concorrente di categoria della sezione diatonica che ha partecipato anche nella sezione organetto quattro bassi; Francesco Panacci, sezione organetto; Stefano Rinna; Matteo Gennaresi; Nicolò Alessandri, miglior concorrente di categoria sezione fisarmonica diatonica. Nella sezione organetto hanno partecipato Michele Florio, Filippo Zeppieri, Mycol Bertin, Samuel Alessandri, Angelo Cerelli, Antonio Mirabella, Alessio Sarandrea, Paolo Zuccaro e Vincenzo Bianco.

Un campionato che si chiude con la grande soddisfazione di tutto lo staff della scuola Angelo Piccoli, Francesco Piccoli, Gianluca Piccoli e Katia Piccoli: «Un ringraziamento speciale – hanno detto – anche ai genitori che aiutano i ragazzi a coronare i propri sogni. Continuate così...».