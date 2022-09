Era stato già preannunciato che sarebbe stata una edizione ricca di eventi e così sarà. Il programma stilato non lascia dubbi, saranno tre giorni imperdibili nel cuore del paese lepino il 30 settembre e il primo e 2 ottobre. Tutto pronto per la sessantasettesima edizione della festa dell'uva di Sgurgola, organizzata dall'amministrazione Corsi con le associazioni locali, gli esercenti e la cittadinanza. Un evento che quest'anno si svolge in ricordo di Egidia Perfetti e le Gidiozze, Loreto Bellardini, Antonio Bellotti, Bruno Graziani, Valdivio Bellardini e Nando Morgia.

Il programma

Tre giorni di eventi. Diffuso il programma della sessantasettesima edizione. Si comincia il 30 settembre alle 18 con lo spettacolo folcloristico itinerante con il gruppo "I Saltallara". In piazza Pietro Sterbini l'apertura mostra "Arte e tradizione" a cura del presidente del settore turismo e spettacolo, Tonino D'Aversa. Apertura mostra diffusa dell'artista Fausto Delle Chiaie (noto esponente della Pop art, Arte informale e Arte povera) da piazza San Giovanni a via Sodimo (Bucio Pelliccio) le mostre resteranno aperte per tutto il periodo della festa. Alle 20 è prevista l'apertura delle Fraschette e punti vendita dei prodotti tipici locali in varie zone del paese. Alle 21.30 in piazza Arringo la sfilata e lo spettacolo folcloristico. Parteciperà il gruppo "I Razzaccoli". Si prosegue sabato primo ottobre alle 10 con l'apertura dei punti vendita dei prodotti tipici locali. Alle 13 pranzo nelle Fraschette. Alle 18 in piazza Arringo la sfilata e lo spettacolo con il gruppo folcloristico dei bambini "I Razzaccolitti". Alle 18.45 la presentazione della "Qpella" a cura della dottoressa Rachele Lenoci. Alle 19 "Momenti di... storia della festa dell'uva" in ricordo di Egidia Perfetti e le Gidiozze, Loreto Bellardini, Antonio Bellotti, Bruno Graziani, Valdivio Bellardini e Nando Morgia. Alle 20 cena nelle Fraschette, alle 21.30 in piazza Arringo spettacolo di musica popolare "I Trillanti". Domenica 2 ottobre alle 10 giro del paese dell'associazione bandistica musicale "Città di Sgurgola" diretta dal professore Filippo Corsi con la partecipazione del gruppo folcloristico dei bambini "I Razzaccolitti". Alle 11 apertura della mostra delle uve e apertura punti vendita dei prodotti locali. Alle 13 pranzo nelle Fraschette. Alle 14 arrivo della banda musicale "La Velocissima" di Rignano Flaminio (RM). Alle 15 sfilata dei carri allegorico accompagnati dai gruppi folcloristici "I Razzaccoli "e "I Razzaccolitti" e dalla banda musiacle "La Velocissima". Alle 20 cena nelle Fraschette. Alle 21.30 in piazza Arringo fino a notte fonda spettacoli di musica popolare con il gruppo "I Gargarensi" di San Giovanni Rotondo (FG)- tarantella garganese e pizzica salentina.

Durante lo spettacolo ci saranno i saluti delle autorità e si svolgerà la cerimonia di gemellaggio con il gruppo folcloristico de "I Gargarensi". Infine la premiazione dei carri allegorici. Domenica 9 ottobre incontro bandistico alle 15 e alle 19 l'estrazione della sottoscrizione a premi.