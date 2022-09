Al via la settima edizione di Grande Fratello Vip. Ieri i ventitré inquilini sono stati accolti nella casa più famosa d'Italia. Tra i concorrenti che hanno varcato la fatidica porta rossa Sara Manfuso. Originaria di Cassino, giornalista con un passato da modella, è apparsa in Tv in vari talk show in veste di opinionista ed è anche speaker radiofonica nella trasmissione di Radio 2, "I Lunatici". È nata a Cassino nel 1984, è laureata in Storia e filosofia e dal 2020 è sposata con Andrea Romano, deputato e attualmente in corsa per le elezioni politiche come candidato del Partito Democratico alla Camera.

Sara Manfuso è anche impegnata nel sociale. È infatti presidente dell'associazione in difesa dei diritti delle donne #iocosì. Il suo impegno contro gli abusi e la violenza di genere arriva anche come risposta a una drammatica esperienza che ha vissuto in prima persona, una violenza subita a soli 17 anni, come lei stessa ha raccontato nella trasmissione televisiva "Storie italiane".

Nella casa del Grande Fratello sta già stringendo amicizie e si sta facendo notare. L'abbiamo vista, infatti, tra le altre cose, impegnata in una appassionata conversazione con Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi sull'amore, la fedeltà e l'importanza della fiducia nei rapporti.