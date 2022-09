Si fa chiamare Eryk4k e la sua passione per la musica lo ha portato a realizzare un primo brano di musica trap "Don Bosco 3" dedicato al suo quartiere delle case popolari a Ceccano. Enrico Fontana, 31 anni, sta già lavorando al secondo brano e sta presentando il suo "Don Bosco 3" in molti locali della provincia.

Come nasce la sua passione per la musica?

«La passione per la musica c'è sempre stata. Ascoltavo tutto ciò che è musica. Canzoni che a volte neanche mi piacevano, ma le ascoltavo ugualmente, per capire come quell'artista potesse non piacere a me, ma piacere ad altri. Come si dice: "la musica salva la gente" a me nei periodi no è stata molto di aiuto».

L'esordio con "Don Bosco 3..."

«Il brano "Don Bosco 3" l'ho dedicato al mio quartiere delle popolari. La mia palazzina è la terza. Mi sono ispirato a tutto ciò che nella vita si può vivere, non ho dormito davvero delle notti, sono cresciuto senza nulla e sempre cercando di farcela da solo. Anche se a volte la musica non è perfetta, dobbiamo comprendere i testi, ciò che una persona vuole raccontare, trasmettere»

Il brano dove è disponibile?

«Il brano "Don Bosco 3" attualmente è disponibile sulle piattaforme musicali Spotify, Apple music e storie Instagram. Il video è girato proprio nel quartiere don Bosco e uscirà il 20 settembre a mezzanotte sul mio canale YouTube eryk4k».

Il suo manager sta investendo molto su di lei....

«Niko Costantini crede molto in me. Ci lega anche una bellissima amicizia».

I testi sono scritti da lei e la musica?

«I testi vengono scritti da me e spero che piacciano e mi regalino soddisfazioni. La musica è invece prodotta da un ragazzo di Ceccano, Daniele Capocetta producer, detto Brvssito, un ragazzo veramente forte. Ringrazio anche il videomaker Alex Bonanni, in arte "Fralma" che con la sua troupe ha realizzato tutto».

C'è già un prossimo brano?

«Prossimo brano già scritto e finito. Devo solo registrarlo. È sempre sul genere trap ma è più cantato. Vi svelo solo una cosa. Vi piace quando fuori è notte e c'è la luna piena?».

A chi dedica i suoi successi?

«I miei successi li dedico alle due persone più importanti della mia vita, mia figlia Giorgia che mi dà una carica pazzesca e mi riempie di gioia. Spesso mi guarda e dice. "Pa' la canzone a me piace troppo", L'altra persona è mio nonno che è stato sempre accanto a me nonostante lo abbia fatto un po' penare».

Sogno nel cassetto?

«Realizzare i miei desideri facendo della mia passione per la musica un'occasione per crescere sempre più e realizzarmi. Tengo a ringraziare coloro che hanno creduto in me e mi sostengono, tra cui Momo, Vincenzo, Valerio e Graziano perché mi hanno dato modo anche di lanciare il mio inedito Don Bosco 3».