Pistol (Disney+). La rivoluzione punk dei Sex Pistols

Leggende dell'era punk rock, la band inglese Sex Pistols viene raccontata in una serie televisiva del regista premio Oscar Danny Boyle, intitolata semplicemente "Pistol". I Sex Pistols sono già stati protagonisti di serie televisive e film, in particolare in "Sid & Nancy" del 1986, dove Gary Oldman interpretava il bassista della band Sid Vicious. Tuttavia, il film si concentrava principalmente sulla relazione tra la coppia. La band è stata anche trattata con un documentario nel 2000, "The Filth and the Fury". "Pistol", tuttavia, si baserà sul libro di memorie del chitarrista Steve Jones del 2017, "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol". La serie racconta nei dettagli la rivoluzione del rock and roll di cui la band fu artefice negli anni Settanta. I Sex Pistols hanno suscitato grande scalpore quando sono esplosi e questo racconto analizzerà l'esperienza della band e il suo impatto dal punto di vista di uno dei suoi membri. Nei sei episodi si parlerà di una rivoluzione del rock and roll che vede al centro la band inglese. Il viaggio esilarante, emotivo e a volte straziante di Jones guida attraverso un racconto caleidoscopico di tre degli anni più epici, caotici e pieni di muco della storia della musica. È la storia di una band di ragazzini della classe operaia, rumorosi e senza futuro, che ha scosso l'establishment noioso e corrotto fino al midollo, ha minacciato di far cadere il governo e ha cambiato la musica e la cultura per sempre. "Pistol" arriva oggi su Disney+.

Cobra Kai (Netflix). Nuovi confronti nella quinta stagione

A distanza di oltre sei mesi dalla quarta stagione di "Cobra Kai", gli spettatori non si sono ancora scrollati di dosso la sensazione che Daniel e Johnny potrebbero non essere i migliori in circolazione. A seguito di una sconfitta defatigante contro Cobra Kai al torneo All Valley, sembra che il regno di Miyagi-Do sia giunto al termine e che con esso sia iniziata l'ascesa di Terry Silver. E, cosa forse ancora più sorprendente, sembra che Kreese non sarà con noi. Come se non ci fossero già abbastanza serpenti in città, un altro fantasma del passato di Karate Kid farà il suo debutto nella prossima stagione. Avverrà il drammatico ritorno del cattivo di "Karate Kid III", Mike Barnes, l'uomo che Silver ha assunto per terrorizzare Daniel. Altri personaggi di ritorno come Chozen, il principale rivale di Daniel in "The Karate Kid Part II", avranno un ruolo significativo nella prossima stagione. Proprio come Silver ha sconvolto le cose per Cobra Kai e ha unito le forze con Kreese, Chozen sarà in grado di aiutare Daniel a riportare il Miyagi-Do al suo antico splendore. Le cose si complicheranno parecchio per il duo padre-figlio Johnny e Robby, che si avventureranno alla ricerca di Miguel, che si è recato in Messico alla ricerca del padre biologico. Chiaramente, Miguel torna in qualche modo nella Valley, ma sembra improbabile che Robby e Miguel possano appianare le loro divergenze personali in tempi brevi. Molti drammi caratterizzeranno la quinta stagione di "Cobra Kai", da domani su Netflix.

Armie Hammer. Nessun legame con "Bones and All"

Luca Guadagnino ha avuto da ridire sulle persone che continuano a tirare in ballo le presunte fantasie sessuali cannibali di Armie Hammer quando si parla del suo film horror coming-of-age "Bones and All". Il regista non si aspettava che la gente confondesse il film in uscita e la controversia nata sui social media che circonda Hammer, che include accuse di messaggi inquietanti, cannibalismo e di stupro contro l'attore. Non placa la bufera mediatica la partecipazione di Timothée Chalamet, co-protagonista di Hammer in "Chiamami con il tuo nome", nel nuovo progetto di Guadagnino. La confusione del pubblico è tanta ma il regista tiene a precisare che il suo lavoro sia stato costruito in un percorso durato anni e che l'idea che "Bones and All" sia legato alle accuse nei confronti di Armie Hammer sia solo frutto di diverse speculazioni. Guadagnino ha di fatto prontamente respinto qualsiasi paragone tra l'arte e l'artista, ha dichiarato che il suo film si spinge molto oltre il semplice tema horror e racconta personaggi disconosciuti e ai margini della società. La trama della pellicola gira intorno al primo amore tra due ragazzi in un viaggio on the road che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro vera natura. "Bones and All" è stato presentato alla settantanovesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e uscirà in sala nei prossimi mesi.

Community (Netflix). Ritorno al college

Jeff, un ex avvocato, è costretto a frequentare un community college quando si scopre che ha falsificato la sua laurea. Nel tentativo di entrare in sintonia con un'attraente studentessa del suo corso di spagnolo, forma un gruppo di studio. Con sua sorpresa, altre persone decidono di unirsi al gruppo di studio e si forma un'improbabile combriccola di disadattati. L'atmosfera piena di disagio diventa il pane quotidiano del narcisista Jeff che deve confrontarsi quotidianamente con l'ossessionato da film e serie Abed, l'ingenuo Troy, la precisina Annie, la puritana Shirley, il razzista Pierce e la ribelle Britta. Nonostante gli enormi difetti e le differenze non si può fare a meno di simpatizzare con questi personaggi che con il tempo iniziano a creare un solido legame di amicizia. Questi personaggi sono di una complessità nuova per la commedia e regalano così tante sorprese che la mezz'ora in cui si articola ogni episodio appare fin troppo breve. Il concetto di un gruppo di studenti universitari disadattati che si imbattono nella vita è ricco di possibilità e ha un sapore di verità nascosto tra una risata e l'altra. Tutti gli attori sono meravigliosi nei loro ruoli, Joel McHale, Danny Pudi, Donald Glover, Chevy Chase, Yvette Nicole Brown, Gillian Jacobs e Alison Brie. La ciliegina sulla torta sono i personaggi di Ken Jeong e Jim Rush, rispettivamente l'insegnante di spagnolo e il preside del college, indimenticabili nei loro ruoli. "Community" è una serie per tutti, in particolare per chi si domanda come sarebbe tornare a studiare.