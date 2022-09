Il 5 settembre del 2012, esattamente dieci anni fa, dopo aver lottato contro un male incurabile, veniva a mancare la cantante frusinate Rosalba Archilletti. Nata nel 1947 al quartiere Stazione da una delle famiglie più conosciute della città (il papà Silverio e il fratello Antonio sono stati due campioni di motociclismo, nonché concessionari nel settore dei motori), negli anni Sessanta diventò uno dei personaggi più popolari della Ciociaria. Dopo aver fatto la gavetta nei complessi amatoriali e aver vinto numerosi concorsi musicali regionali, nel 1968 giunse alle selezioni finali del Festival delle Voci Nuove di Castrocaro, dove si classificò al primo posto ex-aequo con Paolo Mengoli.

Conquistò inoltre la prestigiosa Caravella di Bari (nella categoria "giovani") e ottenne importanti piazzamenti in altre rassegne canore, come ad esempio la Mostra Internazionale di musica leggera di Venezia. Seppur timida e riservata di carattere, la Archilletti era dotata di una spiccata personalità e di una voce originalissima, tanto che il suo scopritore Gianni Ravera la definì «una delle più belle mai ascoltate in Italia». L'unico grande rammarico della sua breve carriera di interprete è rappresentato dalla mancata partecipazione al Festival di Sanremo, in ben due occasioni: 1969 e 1970. Fra le sue incisioni ricordiamo "Sole di mezzanotte", "Giallo giallo autunno", "Sognare volare" (scritta da Riccardo Cocciante), oltre ad una bellissima versione di "Ma che freddo fa" di Nada.

È stata sposata con il famoso promoter e discografico Michele Mondella. Nel 2017, negli spazi della villa comunale di Frosinone, si è svolta con grande successo di pubblico una mostra a lei dedicata, curata dal figlio Diego e introdotta dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana. In quella occasione è stata ricordata da molti amici artisti, tra cui Amedeo Minghi, Ron e Renato Zero, che ha detto di lei: «Rosalba resta! Come Tenco e la Merini. Come una splendida torta mai servita ai commensali». Entro quest'anno è prevista a Frosinone una serata-evento speciale in cui verrà nuovamente celebrata dai suoi concittadini.