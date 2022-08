"Made in Italy concert" questa sera per Ponza Estate. Il concerto del Maestro fisarmonicista Marco Lo Russo, organizzato dalla sua Music Center Aps, arriva nella bellissima isola dopo avere conquistato il pubblico del Messico e di Cuba nel 2013, e negli anni a seguire tante città europee, per poi approdare in Usa, Asia e Africa. L'appuntamento è alle ore 21:30 alla Caletta del Porto di Ponza. Bravissimo Marco a riproporre, appositamente arrangiati, brani di musica classica contemporanea, colonne sonore, canzoni italiane ma anche sue composizioni originali.

"Un Made in Italy concert - leggiamo sulle note dell'evento -, che ha come obiettivo valorizzare l'italianità e le sue bellezze attraverso la musica. Per favorire la fruizione e la divulgazione sempre maggiore di luoghi simbolo del patrimonio artistico italiano, vengono scelte, come sedi dei concerti, luoghi di incantevole bellezza ricchi di tradizione storico culturale, come in questo caso l'isola di Ponza".

Vogliamo segnalare anche un altro evento molto suggestivo, organizzato dall'Associazione Exotique. La Passeggiata Poetica di oggi alle ore 19 ci porta ai Quattro Laghi (Sabaudia) per assaporare il fascino della Notte dei sogni. Protagonisti assoluti gli Enten Hitti in concerto dalle ore 24 fino all'alba: Pierangelo Pandiscia, liuto, tamburi sciamanici, salterio; Gino Ape, oboe, flauti, electronics; Gianni Paolo verga, violino; Jos Olivini, piano, cetra, gong, arpa e Carmen D'Onofrio, voce.

Domani, sabato 27 agosto, un'altra Passeggiata poetica notturna, questa volte al Circeo, a Torre Paola. La bellezza della natura incontra i linguaggi dell'arte con "Di-Rupo perfomance". Una notte di suggestioni e visioni dal Prometeo di Eschilo, a cura del Teatro Ko. I performer: Natasha Mazzarella, Antonella Carpino, Roberta Tafuri, Ivano Salipante. Sonorizzazione e regia di Gianni Tudino.

L'iniziativa è ideata e realizzata dall'APS Exotique con il contributo della Regione Lazio. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: 350.5670004 oppure| 329.8424810.