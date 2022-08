See (Apple Tv). Fine del medioevo del futuro

Apple TV+ ha presentato per la prima volta contenuti originali sulla sua piattaforma di streaming nel 2019. Proprio in quell'occasione debutta "See", quel giorno la serie è stata un vero e proprio stendardo di dove Apple voleva arrivare con i suoi contenuti originali e di cosa si stava occupando. Gli show Apple riescono sempre ad attirare i migliori talenti di Hollywood sia per il cast che per la troupe, offrendo al contempo una narrazione di altissimo livello e immagini straordinarie. Con queste premesse "See" torna per la sua esplosiva terza e ultima stagione, che sembra destinata a concludere degnamente questa epica saga distopica. Questo dramma fantascientifico post-apocalittico è ambientato in un futuro lontano in cui tutta l'umanità ha perso la capacità di vedere e la civiltà è tornata al medioevo. La terza stagione riprende quasi un anno dopo che Baba Voss ha sconfitto suo fratello Edo Voss ed è misteriosamente scomparso dalla società per andare a vivere nella foresta. Baba torna a casa sua con la tribù degli Alkenny a causa dell'inizio della guerra e della nascita di nuove armi letali che minacciano il futuro stesso dell'umanità. Protagonista in questo capitolo finale, ancora una volta Jason Momoa con Sylvia Hoeks e tutto il resto della compagnia: Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James e David Hewlett. Gli ultimi 8 episodi di "See" arrivano settimanalmente sulla piattaforma Apple Tv+, a partire da venerdì 26 Agosto.

Alexis Bledel Vincent Kartheiser ha chiesto il divorzio

La vita di Alexis Bledel sta cambiando rapidamente. Dopo aver lasciato inaspettatamente il suo ruolo importante in "The Handmaid's Tale" nel maggio del 2022 e ora sta per divorziare dal marito Vincent Kartheiser dopo otto anni di matrimonio. Vincent Kartheiser ha ufficialmente chiesto il divorzio dalla star di "Una mamma per amica", Alexis Bledel. La coppia si è sposata nel 2014 dopo un breve fidanzamento. I due condividono un figlio, ma negli anni non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla loro vita matrimoniale. Vincent Kartheiser e Alexis Bledel si sono incontrati nel 2012 dopo che la Bledel è apparsa in un ruolo da ospite in "Mad Men", la serie che ha reso Kartheiser famoso. Si sono fidanzati e poi sposati con una cerimonia privata nell'arco di un anno. La rottura del matrimonio di Kartheiser e Bledel non è l'unico grande cambiamento che la coppia ha vissuto negli ultimi due anni. Nell'agosto del 2021, Kartheiser è stato oggetto di indagini per cattiva condotta. Il comportamento della star sul set di "Titans" ha portato a diverse denunce e a due inchieste separate. Kartheiser avrebbe avuto degli scatti verbali e fatto commenti inappropriati mentre lavorava sul set a Toronto. La casa di produzione ha preso provvedimenti correttivi ma Kartheiser non è stato licenziato. Mentre le future stagioni di "Titans" sono in pericolo dopo la prevista fusione tra HBO Max e discovery+, la presenza di Kartheiser è stata messa in discussione.

Made for Love (Sky Go/Now Tv). Tecnologia, ancora del passato

La serie "Made for Love" è stata lanciata nel 2021 e segue Hazel, una giovane donna che, dopo dieci anni di soffocante matrimonio, ha lasciato il marito miliardario e magnate della tecnologia, Byron Gogol, solo per scoprire che lui le ha inserito un rivoluzionario dispositivo di sorveglianza nel cervello per seguire ogni suo passo. Fuggita nella sua città natale nel deserto, si è nascosta con suo padre, Herbert, e la sua partner sintetica, Diane. Nella seconda stagione, Hazel è tornata all'Hub, il palazzo high-tech da cui era precedentemente fuggita, per salvare il padre che lottava contro il cancro. Ma una volta tornati, Hazel e Byron sono rimasti entrambi invischiati nella nuova e inquietante tecnologia della società di lui. Questa serie affascinante, adattata dalla scrittrice Alissa Nutting dell'omonimo libro, ha un'atmosfera molto cupa e allegorica. Molto intrigante la riflessione narrativa sui temi contemporanei della tecnologia, dell'assenso e del controllo che porta avanti tutto il resto della serie. Come protagonisti troviamo Milioti, Billy Magnussen e Ray Romano, accompagnati dal cast corale composto da Dan Bakkendahl, Noma Dumezweni, Caleb Foote, e Sarunas J. Jackson. "Made for Love" è stata sfortunatamente cancellata senza preavviso, lasciando un finale aperto e soprattutto pieno di vie ancora da esplorare. I nuovi e ultimi episodi della seconda stagione, in arrivo su Sky Serie ogni Domenica in prima serata, valgono comunque questo viaggio concluso a metà.

Mozart in the Jungle (Amazon Prime Video). Un'opera d'arte televisiva

Amore, denaro, ambizione e musica si intrecciano in "Mozart in the Jungle", una commedia drammatica che analizza la ricerca di se stessi e dell'amore mentre si conquista New York. Il nuovo e sfrontato maestro conduttore di orchestra Rodrigo mette in subbuglio la New York Symphony, mentre la giovane oboista Hailey spera nella sua grande occasione. Delle premesse tutt'altro che originali nelle commedie contemporanee e non. Eppure questa serie regala qualcosa di unico ad ogni nuovo spettatore. Ogni stagione di "Mozart in the Jungle" riesce a toccare ogni corda del cuore, episodio dopo episodio, riuscendo a risvegliare sentimenti inaspettatamente profondi. L'intera serie cattura ciò che significa abbandonarsi completamente allo Spirito della Creatività, metterci il sangue. Per creare vera arte, il tipo di arte che fa sentire in tutto il corpo una vibrazione, non bisogna preoccuparsi di ciò che pensano gli altri. Bisogna essere disposti a sacrificare il proprio ego sapendo che, alla fine, ne vale la pena perché qualcosa di bello e nuovo è nato grazie a voi. Creare qualcosa di totalmente unico è la cosa più si avvicina al conoscere l'essere delle cose. I produttori, gli autori e gli attori di questo programma sono riusciti a creare un'opera d'arte unica e meravigliosa nel panorama seriale. "Mozart in the Jungle" è quella che può essere definita una vera e propria esperienza mediale, un sentimento del mondo che passa attraverso lo schermo della televisione.