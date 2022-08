Ha visto un annuncio sui social di un noto concorso di bellezza che quest'anno ha festeggiato trent'anni. Ha chiesto il permesso ai genitori per poter partecipare ed è arrivata sulla passerella del concorso Miss Terracina. Ma mai avrebbe immaginato che sarebbe stata incoronata reginetta proprio lei. Ha 15 anni e tanti sogni nel cassetto Rachele Fusari, di Frosinone, ma la testa sulle spalle che la portano a vivere le emozioni di esperienze che fanno crescere e allo stesso tempo a continuare con la stessa determinazione e con sacrifici a studiare per raggiungere i suoi obiettivi.

La ciociara Rachele è Miss Terracina 2022. Alta 1.70, castana, occhi marroni e un sorriso bellissimo. La quindicenne frequenta l'istituto Chimico sanitario di Frosinone, ha la passione per il nuoto e la danza. Al suo primo concorso di bellezza e già ha portato a casa ben due fasce: Miss Terracina 2022 e Miss Estetica. "Non ci posso credere", è la frase ripetuta più volte domenica da Rachele ai familiari, ai genitori, al fratello e agli amici che hanno partecipato alla serata, orgogliosi ed emozionati per lei e per il sogno, inaspettato, realizzato.

Quando il suo nome è stato associato a quello di Miss Terracina 2022, ha provato un'emozione indescrivibile. Era stata proprio lei a chiedere ai genitori di potersi cimentare in questa esperienza. Aveva visto un annuncio sui social e così, dopo l'approvazione dei genitori, si è iscritta alla trentesima edizione di Miss Terracina. L'evento, presentato da Freddy Donati, si è svolto nel centro storico alto di Terracina, in piazza Municipio. Seconda classificata Kinga Milanowska e terza Maria Gioia Longarini.

Rachele, insieme alle altre venti ragazze arrivate alla finale, ha sfilato in abiti elegante, casual e in costume da bagno. È pronta, ora, a vivere un'altra esperienza a Colleferro, l'8 settembre, al concorso Miss Grand International Italy. E poi, pronta per il nuovo anno scolastico e lo studio. Sogna un futuro in campo medico.