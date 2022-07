Il nuovo suv Toyota Corolla Cross è finalmente ordinabile nelle concessionarie italiane della casa giapponese. Il suv completa la gamma Corolla, affiancandosi alle varianti Hatchback e Touring Sports, ed entra a far parte della gamma di suv Toyota, per un'offerta tra le più complete sul mercato. È una vettura pratica nell'utilizzo quotidiano, con una grande disponibilità di spazio per i passeggeri, pur non rinunciando a un design lineare e dotato di forte personalità. La Corolla Cross è inoltre il primo modello Toyota ad arrivare sul mercato con il nuovo sistema ibrido di quinta generazione, a trazione anteriore o integrale intelligente AWD-i. Si basa sulla versione precedente, ma garantisce ora più coppia, più potenza dal motore elettrico, maggiore efficienza e maggiore piacere di guida.

Il nuovo sistema di batterie, grazie agli ultimi sviluppi tecnologici sulle batterie al litio, è più potente e il 40% più leggero di prima. Il propulsore ibrido 2WD da 2.0 litri genera 146 kW/197 CV, mentre la variante AWD-i ha un potente motore elettrico aggiuntivo sull'asse posteriore con una potenza di 30,6 kW che entra in funzione automaticamente per dare maggiore trazione, sicurezza di guida e tranquillità in condizioni di scarsa aderenza.

Per la prima volta viene inoltre introdotto il nuovo Safety Sense 3, il sistema di sicurezza attiva più avanzato della gamma Toyota che, oltre ai numerosi miglioramenti, sarà aggiornabile Over-The-Air. Sono due gli allestimenti disponibili: Trend e Lounge. Il primo offre di serie cerchi in lega da 18", fari full led, climatizzatore automatico, il già citato nuovo pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Safety Sense 3, sistema multimediale Smart Connect con schermo da 10,5", connettività Apple Carplay e Android Auto, digital cockpit da 12,3", portellone posteriore ad azionamento elettrico e vetri posteriori oscurati.

La Lounge aggiunge interni in pelle e tessuto con sedili riscaldati, Blind Spot Monitor, tetto panoramico, impianto hi-fi JBL e sistema di navigazione. I listini partono dai 38.000 euro della Trend 2WD, mentre il passaggio alla versione Lounge comporta un differenziale di 3.000 euro, per un listino di 41.000 euro. Il sistema di trazione integrale intelligente AWD-i, disponibile su entrambi gli allestimenti, prevede invece un sovrapprezzo di 2.500 euro.

Nel periodo di lancio, la Corolla Cross avrà un prezzo di attacco di 34.500 euro per la versione Trend 2WD, grazie allo sconto di 3.500 euro in caso di finanziamento Toyota Easy. Lo stesso sconto è applicabile a tutte le combinazioni di allestimento e trazione. Non manca infine l'offerta di noleggio a lungo termine Kinto One, che per un piano a 48 mesi prevede un anticipo di 4.800 euro e un canone di 469 euro Iva esclusa. Le prime consegne sono previste per il mese di ottobre, con

l'Open Weekend di lancio che avrà luogo il 22 e 23 dello stesso mese.