Negli Stati Uniti i pick up sono da sempre tra i veicoli più venduti e infatti la loro presenza sulle strade americane è paragonabile a quella delle utilitarie nel nostro Paese. In poche parole, sono ovunque e non sono un fenomeno legato a qualche moda ma una certezza ben ancorata a uno stile di vita tipicamente a stelle e strisce. Da molti anni non sono neanche più dei mezzi spartani da lavoro ma hanno accolto tutte le novità tecniche, tecnologiche e di confort che caratterizzano le moderne automobili. E non sono neppure più l'appannaggio dei soli costruttori americani visto che ormai quasi tutte le case automobilistiche ne hanno uno in listino (sui mercati in cui vanno per la maggiore).



Volkwagen non è da meno con il suo Amarok, lanciato nel 2010 (830.000 esemplari venduti, tra Europa, Australia, Nuova Zelanda, Africa, Asia settentrionale e America meridionale e centrale) e arrivato oggi alla sua seconda generazione.

Esternamente, la nuova versione stupisce subito per la sua stazza (è lungo 5.350 mm, 96 mm in più rispetto al precedente, con un passo di 3.270 mm) e per il look decisamente massiccio al quale contribuiscono non poco le forme cubiche della carrozzeria, con il muso verticale, il cofano motore dritto e la fiancata dagli enormi passaruota semicircolari. La vista laterale evidenzia anche una superficie vetrata più piccola rispetto alle parti sottostanti in lamiera, una soluzione estetica che ne accentua la robustezza (sia visiva che reale).

Il nuovo Amarok sarà disponibile con cabina doppia a quattro porte (DoubleCab) e singola a due porte (SingleCab, solo per Sud Africa e Australia) con quattro motori turbodiesel e un turbo benzina. I propulsori a gasolio sono il 2.0 TDI da 150, 170 e, nella versione biturbo, 204 o 209 cavalli (a seconda dei mercati), e il 3.0 V6 di 241 o 250 CV. L'unità a benzina è il 2.3 TSI da 302 CV. A partire da una potenza di 209 CV (154 kW), tutte le versioni dell'Amarok avranno di serie il nuovo cambio automatico a 10 rapporti comandato mediante e-shifter (by wire). In numerosi mercati, il nuovo pick up di Volkswagen verrà fornito con trazione integrale 4Motion di serie. A seconda della regione e del motore, saranno disponibili due diversi sistemi: uno con trazione integrale inseribile in funzione delle situazioni e uno con trazione integrale permanente.

L'Amarok propone un abitacolo funzionale e di ottima qualità, dove spiccano il touchscreen centrale in formato tablet (da 10,0 e 12,0 pollici) e la strumentazione digitale (da 8,0 e 12,0 pollici). Molto bella è infine la plancia realizzata in look pelle con cuciture a contrasto. Non manca una lunga lista di accessori per rendere il nuovo Amarok ancora più funzionale alle proprie esigenze. Tra questi una rollcover ad azionamento elettrico per proteggere il cassone. Il nuovo Amarok arriverà a fine anno.