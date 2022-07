The best voice: grande successo per il concorso canoro organizzato a Cervaro. Ventitre concorrenti in gara, quattro musicisti e due giornaliste in giuria e soprattutto una grande platea di amici, parenti e semplici sostenitori che hanno sottolineato le esibizioni con tanti sentiti applausi.

Il concorso "The Best Voice", organizzato da Valentina Prato e dal direttore artistico Ludovico Minchella, ha avuto anche una splendida cornice, il giardino del ristorante-pizzeria "Le Querce" a Cervaro, luogo in cui la musica è di casa.

I partecipanti

Uno ad uno i partecipanti hanno fatto ascoltare il brano scelto, mettendo in mostra le proprie doti vocali e di interpretazione: Antonio Abate, Erika Arpino, Angelo Baldari, Valeria Casoni, Ciriaco Contu, Maria Cuneo, Fabio De Antonis, Rosario Del Vecchio, Rosalba De Nicolo, Fabio Fanfone, Maria Forte, Vincenzo Fusco, Maria Antonietta Greco, Enza Iannelli, Angelica Lanterni, Cesidio Maggio, Veena Massaro, Roberta Mazzoli e Fabio Tumolillo, Franco Palmesano, Stefania Turchetta, Laura Vallucci, Loredana Villani, Arturo Violo. Presentati da Valentina Prato e giudicati da: Gianni Cicchetti, Valentina Caira, Mario Vettese, Marco Alfano, Dino Misto, Katia Valente (Ciociaria Oggi) e Alba Spennato (L'Inchiesta). In regia il "papà" del karaoke nel cassinate, Maurizio Simonelli. Al terzo posto si è classificata Rosalba De Nicolo, al secondo Roberta Mazzoli e Fabio Tumolillo che si sono esibiti in coppia, al primo posto Valeria Casoni che sarà protagonista di una serata nel locale. I premi della "critica" sono andati a Maria Forte e Rosario Del Vecchio che hanno ricevuto buoni per trattamenti presso il centro Natura Salus. Premio speciale per il look (attribuito da Dino Misto di Shamisen-Beauty Première) a Erika Arpino. Mentre un ciclo di lezioni di canto presso la scuola Music Art di Roccasecca con la maestra Valentina Caira è il premio ricevuto da Ciriaco Contu. «Voglio ringraziare tutti – precisa il padrone di casa Antonello D'Amendola – dal nostro direttore artistico Ludovico Minchella, a Valentina Prato che ha organizzato e presentato la serata, Maurizio Simonelli per la sua impeccabile regia. Ringrazio il sindaco Ennio Marrocco che ci ha onorati della sua presenza. E poi i concorrenti e tutti gli amici che sono accorsi per sostenere i partecipanti decretando il successo di un evento in piena settimana ed in concorrenza con tanti altri eventi nella zona. Grazie anche agli sponsor Music Art, Natura Salus e Shamisen-Beauty Première che hanno creduto nella nostra serata e hanno messo in palio bellissimi premi per i vincitori».