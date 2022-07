La sesta edizione della Festa della Mietitura di Chiesuola giunge a chiusura. Oggi c'è stato l'evento "Insieme per… Martina e la sua Luna", con tante attività e ospiti d'eccezione per la raccolta fondi da destinare alla Onlus di Latina per i suoi progetti di utilità sociale. "Martina e la sua Luna" subentra là dove per motivi economici e pratici a ragazzi malati non può essere data la possibilità di vivere al meglio anche nella difficoltà.

La giornata ha previsto attività ludiche e i laboratori di disegno per i bambini e il saggio-spettacolo di tip-tap, flamenco e danza moderna realizzato dagli allievi e artisti della Academy School Dance. Infine, lo scrittore Francesco Giuliano è stato ospite de "L'Angolo del libro. Incontri con l'autore alla Festa della Mietitura", con il suo libro "Sul sentiero dell'origano selvatico" (Aracne). Spazio poi agli ospiti, primi tra tutti i Big Soul Mama Gospel Choir che hanno regalato ritmo e tante emozioni. Riflettori puntati per la serata cabaret: direttamente da Zelig, l'irresistibile comicità di Oscar Biglia. Ma anche il rock della "Doppio Malto Band" e con "20 stelle per una notte", con le migliori orchestre. Per la gastronomia con cucina espressa, delizioso piatto del giorno polenta e salsiccia preparato dal gruppo "Polentari di Doganella".