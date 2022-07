L'originalità e soprattutto le idee non mancano nel gruppo Stellantis, come dimostrano molte delle vetture uscite ultimamente per i suoi vari marchi. A dire il vero, soprattutto dalla parte francese con le recenti Peugeot 408, DS 4 e Citroën C5 X. Questo lascia comunque ben sperare per i prossimi modelli che andranno a rilanciare le gamme dei brand italiani. Ma torniamo ai nostri cari cugini transalpini e in particolare alla casa del doppio Chevron che ha presentato una vettura dalle caratteristiche decisamente uniche.

Sappiamo tutti che i suv sono la tipologia di auto che incontra maggiormente i favori del pubblico, mentre le berline classiche, quelle a tre volumi, si vendono sempre meno. Cosa fa quindi Citroën? Facile, un suv a tre volumi. Detta così, sembra quasi una battuta e non sarebbe neppure giusto perché la vettura risulta anche particolarmente riuscita. Il terzo volume, quello con il coperchio del bagagliaio (non c'è il portellone), è infatti ben integrato al montante posteriore inclinato da far sembrare l'auto un suv coupé. I designer sono stati davvero bravi a sviluppare questo nuovo modello partendo dalla compatta berlina, dalla quale riprende il frontale e buona parte della carrozzeria.

Lunga 4,60 metri, la vettura risulta allo stesso tempo elegante, dinamica e robusta, con ovviamente quell'assetto alto che ha fatto il successo degli Sport Utility Vehicle. Come abbiamo già accennato, a differenziare la nuova arrivata rispetto alla C4 a due volumi sono soprattutto la silhouette con la linea del tetto tipica di una fastback e la coda piuttosto scolpita e con un accenno di spoiler. Nella definizione dello stile della parte posteriore hanno contribuito parecchio anche i nuovi e distintivi gruppi ottici a led che si estendono ai lati della carrozzeria. Terminano a forma di freccia verso le porte posteriori, dando ulteriore dinamismo alla fiancata. Completano lo stile esterno i profili dei passaruota nero opaco e le parti inferiori della carrozzeria con gli immancabili Airbump dagli inserti colorati.

All'interno, la plancia ripresa dalla C4 normale vede l'arrivo dell'intuitiva interfaccia di infotainment MyCitroën Drive Plus di nuova generazione, inaugurata sulla C5 X. Utilizza un Touch Pad HD da 10 pollici personalizzabile attraverso un sistema di "widget" ed è inoltre dotata di riconoscimento vocale (che si attiva con "Ciao Citroën").

L'abitacolo è spazioso e confortevole, con un eccezionale spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e un capiente bagagliaio da 510 litri. Le motorizzazioni disponibili, in base ai mercati, comprendono i benzina PureTech (da 100 e 130 cavalli, il più potente con cambio automatico) e diesel BlueHDi (da 130 CV con cambio automatico) oltre a quella a zero emissioni della ë-C4 X, proposta in molti mercati europei come offerta esclusiva. Quest'ultima monta un motore elettrico da 100 kW (136 CV) con un'autonomia fino a 360 km (ciclo WLTP) e ricarica rapida di 100 km in 10 min con corrente continua a 100 kW. Le nuove Citroën C4 X sarà in commercio in autunno.