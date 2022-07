Anche questa settimana si apre all'insegna delle cover band la programmazione di Mr Gelso Time alla Fattoria Prato di Coppola di Latina, che per tutta l'estate ospiterà il doppio appuntamento del martedì e del giovedì con musica dal vivo e aperifritti, dalle 20.30 in poi. Questa del 2022 è la settima edizione, e nel tempo la formula a suo tempo ideata da Giampiero e Loredana Castiglione ha trovato sempre maggiori consensi tra il pubblico. Il martedì, riservato alle cover band, vedrà stasera protagonista Elle come Liga, un nome che lascia immediatamente intuire il repertorio del gruppo, composto da: Tony Gullo, chitarra e voce; Giuseppe Ciarmatori, chitarra e voce; Roberto Zorzo, tastiere; Sara Frediani, basso; Marco Imperiali, batteria.

La serata trascorrerà all'insegna dei trascinanti brani rock e non solo di Luciano Ligabue, cantante e autore di grande bravura e comunicativa. La seconda serata della settimana è invece in programma per giovedì 14 luglio alla stessa ora e sempre sotto la generosa chioma dell'albero di gelso: per l'occasione salirà sul palco la swing band Ceno da solo, con Silvio Scena, piano elettronico; Marco Stranieri, voce; Massimo Centra, basso, Alberto Mastracci, tromba, Giorgio Coronati, batteria. Una formazione singolare che consente l'esecuzione di brani altrettanto particolari e molto diversi, anche se tutti più o meno all'insegna dei ritmi swing tanto affini al repertorio jazz così amato dal pubblico. Informazioni e prenotazioni: 0773.273411 - 320.4417446.