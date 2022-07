Non li ferma più nessuno, i coreani stanno conquistando sempre maggiori consensi da parte degli automobilisti di tutto il mondo. E poi, francamente, che bisogno c'è di fermarli se continuano a proporre vetture moderne, tecnologicamente raffinate e, cosa non da poco, affidabili?

Dal punto di vista del design siamo lontani dallo stile consensuale (per non dire banale) delle vare Pony e Accent degli anni 80 e 90. Ora Hyundai e Kia amano sorprendere, come ben testimoniano le recenti, da una parte, Tucson e Bayon, e dall'altra le rinnovate Sportage e Niro.

Nel campo delle full electric, hanno addirittura sbalordito con le originali Ioniq 5 e EV6 (auto dell'anno), vetture dal design decisamente accattivante. Hyundai si appresta ora a fare il bis con la bellissima Ioniq 6, una berlina dalla silhouette semplice e sinuosa, con un bassissimo coefficiente di resistenza aerodinamica pari a soli 0,21. Ispirata alla concept Prophecy, la vettura implementa così la strategia di design Hyundai Look che conferisce a ogni modello un aspetto unico. A colpire, oltre alla linea generale dell'auto dettata dalla già citata attenta ricerca aerodinamica, è sicuramente la fanaleria che diventa parte integrante dello stile. Davanti, con un muso privo di mascherina e un cofano spiovente (sul quale appare il rinnovato emblema "H" del marchio Hyundai) come quello di una sportiva, i fari diventano l'elemento più caratteristico assieme alle luci diurne verticali inserite nella parte bassa del fascione.

Dietro, le parti illuminate vanno quasi a sottolineare i vari elementi della coda, con una fanaleria sottile a tutta larghezza alla quale si aggiungono i led che delineano lo spoiler (ispirato a un'ala ellittica) alla base del lunotto e quelli verticali inseriti nella parte bassa del paraurti.

L'abitacolo della Ioniq 6 non è meno sorprendente. I progettisti hanno infatti ideato uno spazio avvolgente e accogliente, ricco di funzioni pratiche e di materiali sostenibili per supportare un'esperienza di mobilità e uno stile di vita consapevoli ed ecologici. La plancia modulare integra un cluster digitale e un display full-touch per l'infotainment, entrambi da 12,3 pollici.

La console centrale a ponte offre un ampio vano portaoggetti, mentre l'eliminazione dei pulsanti dalle portiere anteriori ha permesso di ricavare più spazio per muoversi e per riporre gli oggetti. Gli inserti trasparenti sulla finitura della plancia, sulla tasca porta-oggetti delle portiere e sulla copertura inferiore della console accentuano ulteriormente il senso di spaziosità e unicità.

Grazie alla Dual Color Ambient Lighting che illumina gli interni, i clienti possono scegliere tra uno spettro di 64 colori e sei temi a doppio colore. La modalità Speed Sync Lighting aggiunge emozione all'esperienza di guida modificando la luminosità interna in base alla velocità del veicolo. Le informazioni riguardanti la parte tecnica della Ioniq 6, che arriverà in Europa a inizio 2023, saranno comunicate da Hyundai nelle prossime settimane.