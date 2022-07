Black Bird (Apple Tv+) Ray Liotta nel suo ultimo lavoro in tv

Basato sul libro di memorie di Jimmy Keene del 2010, "Black Bird" segue Jimmy, uno spacciatore affascinante ma arrogante, condannato a dieci anni di galera. Preoccupato per la salute cagionevole del padre, un ex poliziotto, Jimmy accetta di entrare in una prigione vicina, fare amicizia con il serial killer Larry Hill e fargli confessare i suoi crimini e il luogo in cui si trovano i corpi delle sue giovani vittime, in cambio verrà rilasciato al termine dell'operazione. Il primo progetto di Dennis Lehane come showrunner, "Black Bird", è un racconto morale elegante e contemplativo, influenzato dallo stile cupo dei recenti drammi polizieschi di grande successo, come "True Detective" e "Mindhunter". Nell'arco di sei episodi, queste vicende dal sapore thriller esplorano i temi della giustizia e della redenzione. Non è mai un giallo, né una storia strettamente legata all'espiazione, ma piuttosto uno studio sui modi in cui nascono i criminali. Attraverso una doppia narrazione che rimbalza tra i detenuti e gli investigatori, la serie non perde mai di vista la fragilità dell'umanità, il dolore che scaturisce dal profondo trauma e le tante facce della criminalità. A rendere ancora più affascinante la produzione è la presenza nel cast di Ray Liotta, in una delle sue ultime performance, che accompagna Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Greg Kinnear e Sepideh Moafi. "Black Bird" è un lavoro intrigante, basato sulla logica ma allo stesso tempo sull'anima dell'umanità, disponibile da domani su Apple Tv+.

Star Wars

"Andor" è il prequel del prequel

Lo showrunner Tony Gilroy ha dichiarato che l'imminente serie "Andor", appartenente alla saga di Star Wars e incentrata sul capitano ribelle Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, si svilupperà nell'arco di cinque anni: la prima stagione, relativa al primo anno e composta da dodici episodi, debutterà su Disney+ il 31 agosto. La seconda stagione confermata, anch'essa composta da dodici episodi, comprenderà tutti i restanti quattro anni. Una struttura narrativa apparentemente molto curiosa per gli spettatori. Tuttavia la portata di questo show sembra essere davvero enorme, tanto da aver dovuto dividere la lavorazione della prima stagione in blocchi da tre episodi ciascuno per poter seguire al meglio l'evoluzione della narrazione. Questa divisione in blocchi sarà ancora più utile per il racconto della seconda stagione che dovrà necessariamente accelerare i tempi della storia. La curiosità di tutti i fan di Star Wars cresce sempre di più nell'attesa di questo prequel del prequel, di fatto abbiamo conosciuto Cassian Andor in "Rogue One", prequel di "Episodio IV – Una nuova speranza", e ora potremo vedere cosa l'ha portato a combattere con la resistenza per rubare i piani della Morte Nera. Oltre al già nominato Diego Luna, tra i protagonisti sono stati annunciati Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O'Reilly. Tutto sembra pronto per un'altra avventura seriale in una galassia lontana lontana, bisogna soltanto attendere la fine dell'estate.

Girls5eva (Sky/Now Tv) Il ritorno dall'oblio musicale

Nonostante fossero solo una creazione dell'agente di talenti predatore Larry Plumb, i cinque membri, molto diversi tra loro, delle Girls5eva, un gruppo femminile, credevano che non solo sarebbero state per sempre in cima al mondo della musica pop, ma soprattutto che sarebbero state per sempre amiche inseparabili. Sono passati vent'anni e le ragazze, ormai quarantenni, hanno preso strade diverse dopo una breve carriera nella musica come proverbiali meteore, conducendo tutte una vita al di fuori del mondo del spettacolo e non vedendosi o contattandosi da anni, nonostante tre delle quattro "superstiti" vivano ancora a New York. Ma le circostanze spingono le quattro a tornare insieme per esibirsi e ricucire i problemi interni per cambiare il loro status di "one-hit wonder", dal momento che tutte sembrano avere bisogno di questa carriera musicale questa seconda volta più di quanto ne avessero bisogno la prima e ognuna per motivi diversi. Il pubblico di acquirenti musicali le dovrà riscoprire come gruppo di cantanti ormai donne di mezza età."Girls5eva", oltre a offrire una comicità esilarante (l'autrice Meredith Scardino ha lavorato anche a "Unbreakable KimmySchmidt"), offre un mix musicale davvero divertente e nostalgico per dimostrare quanto possano essere orecchiabili ma allo stesso tempo completamente folli le canzoni cantate da adolescenti sotto le luci della ribalta. La storia di "Girls5eva" continua su Sky e Now Tv con gli episodi della seconda stagione già disponibili on demand.

Future Man (Amazon Prime Video) Fantascienza e parodia all'ennesima potenza

L'inserviente Josh Futturman sta conducendo una vita senza scopo, ma eccelle nel suo videogame preferito. Quando i protagonisti del suo gioco, Tiger e Wolf, appaiono e gli dicono che si trattava di un test, scopre che sono stati mandati indietro nel tempo per cercare di individuare l'unica persona in grado di salvare il mondo. Riusciranno gli incalliti guerrieri del futuro a trasformare l'incostante Josh nell'eroe di cui il futuro ha bisogno? O la banalità della sua vita li trascinerà tutti nell'irrilevanza e nella mediocrità? "Future Man" è una serie passata un po' inosservata, prodotta da due colonne della commedia come Evan Goldberg e Seth Rogen. Decisamente sopra le righe, il racconto è esilarante dall'inizio alla fine ma sicuramente non adatto a tutti, il gore si nasconde dietro l'angolo. L'unione di umorismo sguaiato e dell'iconografia dei blockbuster di fantascienza usciti negli ultimi trent'anni è la sua arma segreta ma anche il limite che non l'ha portata alla popolarità assoluta. Per i nostalgici sarà divertente ricalcare elementi di alcuni classici come "Ritorno al futuro" e "Terminator", ma anche parodie al di fuori del genere fantastico come "Top Gun" e "Easy Rider". Tutti riferimenti e battute che in qualche modo costruiscono le fondamenta per "Future Man" che presenta comunque una storia coinvolgente e piuttosto originale sotto alcuni punti di vista. Con il procedere della trama i personaggi si arricchiscono e da semplici caricature riescono a costruire un vero legame con lo spettatore. Da recuperare.