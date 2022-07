Quanto è bello ritrovarsi insieme, in un clima festoso e di allegria, soprattutto dopo due anni difficili. Ed è quello che hanno vissuto tutti i protagonisti e le persone che hanno raggiunto la località Santo Stefano di Alatri per immergersi nella tradizione, nella bellezza di vivere e lavorare i campi. Successo per la festa della trebbiatura.

Le tradizioni si tramandano di generazione in generazione, piacciono, emozionano, fanno tornare indietro nel tempo gli anziani, ricordi belli, piacevoli, trascorsi nei campi. Anche se la fatica prendeva spesso il sopravvento era bello ritrovarsi insieme. Tradizioni che affascinano anche i più piccoli. E tornare dopo due anni di stop dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19 a vivere un evento che ha sempre richiamato tante persone anche di paesi limitrofi, è stato ancora più emozionante.

Un successo la festa della trebbiatura da Tittone organizzata dal comitato contrada Santo Stefano di Alatri. Immancabili uomini e donne che hanno indossato il costume ciociaro. E non sono mancati momenti di canto, ballo, stornelli a rendere ancora più speciale la manifestazione. Nonostante il caldo di questi giorni, tutti i partecipanti sono stati felici di vivere un bel momento all'insegna delle tradizioni.

Una festa attesa da tempo, anche perché le restrizioni degli ultimi anni non avevano permesso di ritrovarsi a vivere un momento di aggregazione e condivisione atteso dalla comunità ma anche da tanti delle zone limitrofe a Santo Stefano di Alatri. Il grazie al comitato per l'organizzazione dell'evento.