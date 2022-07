Il carattere della nuova DS 7 deriva dalle significative modifiche apportate alla parte anteriore e posteriore. Il muso completamente nuovo si distingue per linee più nette, mentre la combinazione dei nuovi fari Pixel led Vision 3.0, più sottili, e delle luci diurne Light Veil è fluida e realizzata secondo lo spirito dell'alta moda. Le DS Wings e la griglia sono più grandi, mentre il paraurti è stato ridisegnato. Anche i fari posteriori a led sono stati ripensati con una finitura metallica scura, sottolineando così l'espressione unica della nuova DS 7.

Il portellone posteriore e il logo sono stati rielaborati con linee più affilate. DS Automobiles presta particolare attenzione alla scelta dei materiali e al loro trattamento. Attraverso i rivestimenti degli interni, sono stati creati ambienti che rendono ogni viaggio unico. La casa francese ha scelto di offrire la vettura con tre motorizzazioni ibride plug-in di diversa potenza. La DS 7 E-Tense 225 è dotata di un motore a benzina PureTech 180 e di un motore elettrico da 110 cavalli abbinato a un cambio automatico a otto rapporti con trasmissione a due ruote motrici. La E-Tense 4×4 300 e la E-Tense 4×4 360 introducono una trasmissione a quattro ruote motrici con un PureTech 200 a benzina e motori elettrici da 110 e 112 cavalli su ciascun asse.

Il modello 360 è stato messo a punto da DS Performance. La nuova batteria da 14,2 kWh consente di percorrere fino a 65 chilometri a emissioni zero e fino a 81 chilometri in quello urbano. Sarà disponibile anche un propulsore BlueHDi da 130 cavalli. Al di fuori dell'Europa, saranno offerti anche motori a benzina PureTech da 130, 215 e 225 cavalli. Le novità riguardano anche il sistema di infotainment e alcune tecnologie per un maggiore comfort come i sistemi DS Active Scan Suspension e DS Night Vision. I primi modelli saranno nei DS Store a settembre.