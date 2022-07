Se le emozioni sono state tante e forti nelle prime due serate, sicuramente saranno ancora più straordinarie nell'appuntamento dell'8 luglio. Stessa location, il Polivalente di Veroli, stessa ora, 21. E tutta la voglia di lasciarsi coinvolgere e trascinare dalla musica. E che musica. Dopo le emozioni del Premio Veroli alla memoria e del concerto di Ilaria Cretaro, il terzo evento della Verevent promotion vedrà sul palco il maestro Mogol e il cantante Gianmarco Carroccia.

Come detto due serate strepitose, dove non sono mancati quadri di bellezza e da sogno, con la sfilata degli abiti da sposa dell'Atelier Nozze, di danza con le allieve della scuola Formazione danza di Iolanda Rocchi e poi la musica, il canto con due grandi artisti. La prima sera il cantante Carlo Andreoli, direttamente da The Voice senior, che ha regalato in anteprima al pubblico del Polivalente anche un suo bellissimo inedito. Ad accompagnarlo in apertura di serata del Premio Veroli anche l'artista ciociara Ilaria Cretaro. Ilaria ha poi brillato domenica scorsa nel suo primo tour a Veroli.

«Ed ora sotto con il botto di venerdì 8 luglio con momenti magici di Emozioni con il maestro Mogol e con Gianmarco Carroccia rivisitando le numerose canzoni di Lucio Battisti - l'invito del giornalista Egidio Cerelli, presidente della Verevent- Speriamo vengano in tanti per donare qualcosa di nostro al popolo dell'Ucraina. (Parte del ricavato della vendita dei biglietti, come nelle precedenti serate, sarà infatti devoluto alla caritas diocesana). Ringrazio la mia Verevent con Caterina, Roberto e Pierluigi, Gaetano Castelli ed il suo staff, il fonico Angelo Loffredi, gli Enti patrocinanti e tutti gli sponsor senza i quali i tre eventi non potevano essere organizzati, la coreografa Iolanda Rocchi, l'Atelier Nozze, le modelle, i bambini modelli, e quanti sono stati al mio fianco, Alfonso, Nicola, Leandro, Armando, Vincenzo, le ballerine al fianco di Ilaria, Francesca, Giovanna, Pamela e Kelli. Un grazie alla locale polizia municipale, la protezione civile di Chiaiamari, Romeo Fiormonte, il dirigente scolastico preside del Sulpicio professore Salvatore Cuccurullo con l'istituto Alberghiero e l'amministrazione comunale. Appuntamento, ora, sempre al Polivalente, venerdì prossimo alle 21 con il maestro Mogol e Gianmarco Carroccia».

Carroccia è pronto a tornare a Veroli. «Dopo che sono stato chiamato l'anno scorso dall'amico Egidio quale ospite al Premio Veroli, quest'anno sono felicissimo di essere con voi e con il maestro Mogol l'8 luglio nel vostro meraviglioso scenario del Polivalente - ha detto Carroccia - Non mancate, perché sono convinto che le canzoni di Battisti che canterò avranno un coro naturale come voi». Per acquistare i biglietti www.i-ticket.it oppure telefonare al numero 337923000.