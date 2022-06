Ombrellone, secchiello e paletta: un "set" da spiaggia per presentare l'ultimo libro di Massimo Roscia. "Compiti delle vacanze per amanti dei libri" è approdato ieri a Ubik in un incontro con l'autore. Una maratona di undici ore, anzi dodici, «aggiungiamo anche un'ora extra», ha scherzato Massimo Roscia che ha firmato dalle 9 alle 20 centinaia di copie. Un libro diverso, leggero rispetto agli ultimi a cui Roscia aveva abituato i suoi lettori.