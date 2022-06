Desiré Capaldo è una tra le più belle voci italiane, capace di spaziare dalla lirica al pop, l'abbiamo incontrata appena rientrata da Cannes.

Ci racconta la sua esperienza a Cannes?

«Sono stata invitata alla presentazione del film Frère et Soeur e per l'occasione ho indossato dei gioielli di un brand di Parigi, ‘Serendipity', disegnati da Christine Chen. Ho scelto di indossare un abito meno formale ma allo stesso tempo elegantissimo, una tuta totalmente trasparente con paillettes creata dalla mia amica stilista Antonietta Poli».

Qual è stata l'emozione provata sul red carpet? «L'emozione è stata indescrivibile, non avrei mai immaginato nella mia vita di poter sfilare su quel tappeto rosso pieno di fotografi e di stare al fianco delle star del cinema».

Come si è trovata in questa diversa veste artistica?

«Mi sono divertita tantissimo, me la sono proprio goduta! Come si dice...mi sono presa il mio momento di vanità e celebrità (sorride), cosa che onestamente non faccio mai».

Quali sono i brani del suo repertorio che la emozionano maggiormente?

«Indubbiamente i brani di Ennio Morricone, hanno qualcosa di veramente particolare».

Ci sono delle canzoni che vorrebbe aggiungere al suo repertorio?

«Proprio in questi giorni stavo pensando che mi piacerebbe fare un disco di brani classici napoletani riarrangiati con orchestra...li trovo così belli, sono vere e proprie poesie».

Prossimi impegni?

«Al momento mi sto concentrando sulla tournée estiva, con date in Italia e all'estero, tra cui nuovamente in Canada. A settembre stiamo organizzando anche un concerto importante a Venezia per il Festival del Cinema».

Se potesse parlare a se stessa bambina, cosa le direbbe? «Cosa direi a me stessa bambina? Fai la parrucchiera (ride)! Sto scherzando chiaramente. Certo che in verità il mondo dello spettacolo a volte è duro da gestire».

Cosa rappresenta per lei Fondi?

«Vivo molto poco la realtà del mio paese, però mi piace molto vivere qui. Mi sento fortunata perché credo che il nostro litorale sia pieno di bellezze naturali. E poi adoro i miei concittadini, che a loro volta mi vogliono bene (si emoziona)».