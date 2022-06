Secondo appuntamento con "Frosinone Legge", gli incontri culturali promossi dall'associazione "I Biblionauti" in collaborazione con la Biblioteca Comunale Turriziani di Frosinone. Domani la scrittrice Angela Flori presenterà il suo ultimo lavoro, un'antologia di racconti intitolata "Famiglie e altri labirinti". La scrittrice di Alatri è laureata con lode in Filologia classica all'università La Sapienza di Roma e diplomata in pianoforte al conservatorio di Frosinone. Insegna italiano e latino e svolge attività di formatrice e di tutor per docenti.

Ha pubblicato diverse raccolte di racconti, fra le quali "Equilibri precari", un intenso insieme di storie paradossali, e l'antologia "Undici storie di destini imperfetti". Molti di questi lavori hanno avuto importanti riconoscimenti in concorsi letterari. Ha pubblicato i romanzi "Amore Amaro" e "Quanto resta di noi". Il suo ultimo lavoro, il romanzo "Se puoi, vieni a baciarmi quando torni", ha vinto il primo premio per la narrativa inedita del concorso Giorgione 2022 ed è in pubblicazione presso la casa editrice Panda Libri. L'incontro è in programma alle 18.30 nella sede della Associazione Bridge e Burraco – Circolo Cittadino Frosinone in via Tommaso LandolfIi.