Il videoclip "Sono Come Te" di Daniele Savelli con protagonista Manuela Arcuri è stato premiato alla XIX edizione del premio Roma Videoclip. Nella sala Fellini di Cinecittà, condotta da Danilo Brugia con la partecipazione di Iole Mazzone, si è svolta la kermesse nazionale nata per omaggiare artisti, registi, videoclip, musiche e compositori di film, live film concerto, produzioni e serie web.

È un appuntamento dove vengono premiati i più importanti protagonisti del settore cinematografico e musicale, con attenzione anche a videoclip indipendenti e sociali. L'obiettivo di Roma Videoclip è di rendere omaggio al connubio tra cinema e musica e di valorizzare il videoclip, che rappresenta una forma di arte espressiva, un micro film.

La manifestazione è ideata e diretta da Francesca Piggianelli ed è stata realizzata in collaborazione con Cinecittà Panalight, il supporto di Roma Lazio Film Commission, il riconoscimento della Direzione Generale Cinema Audiovisivo, il patrocinio di Regione Lazio, Centro Sperimentale di Cinematografia e Siae. Come anticipato, "Sono Come Te" è un videoclip con la regia di Gabriel Cash e nel cast, oltre all'attrice pontina, ci sono Massimiliano Buzzanca, Stefano Buttafuoco e il piccolo Francesco Trantadue.

Tra i vari premiati segnaliamo i videoclip Supereroi di Ultimo tratto dal l'omonimo film per la regia di Paolo Genovese, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca; Sei Tu di Fabrizio Moro per la regia dello stesso Fabrizio Moro; Chimica di Rettore e Ditonellapiaga; Tutte le Notti di Tommaso Paradiso con la partecipazione di Christian De Sica.