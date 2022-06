Fondi Fitness Festival al via oggi. La Città si trasforma in una grande palestra a cielo aperto. È una giornata dedicata al fitness, al benessere ed alla sana alimentazione, iniziativa nata per festeggiare la ripartenza del settore sportivo, con l'obiettivo di accendere i riflettori sull'enorme potenziale del fitness come strumento di aggregazione e prevenzione, per riscoprire una nuova socialità, fatta di divertimento e di esercizio fisico in sicurezza.

Il Fondi Fitness Festival si terrà in contemporanea in tre diverse location sul territorio cittadino: Villa Cantarano per la parte Balance/Postural, Anfiteatro di Piazza de Gasperi per la parte Dance and tone/nutrition, Tensostruttura Antonio Iacuele di Via Gobetti per la parte Functional and strength. L'evento gode del patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, e vedrà la partecipazione di tanti tra i migliori professionisti del settore, fondani e non solo, e qualche ospite speciale.

"Un programma ricco, tutto da provare, per vivere una full immersion al ritmo del corpo, del sole e della vita, vita che negli ultimi due anni ci è stata un po' stravolta": questa la promessa della organizzatrice, la Wellness e fitness coach Yailin Insua Socorro, cubana di nascita ma fondana di adozione che con questo grande evento vuole portare un po' del suo sole cubano a Fondi. E aggiunge: "Non sarà solo meraviglioso, ma semplicemente unico, una prima edizione memorabile. Per voi che parteciperete con corpo e anima, e per tutti i professionisti presenti, creatori instancabili di benessere e divertimento, che porteranno in scena tutto il fitness che fa tendenza, sempre abbinato alla qualità tecnica dell'esecuzione che sin da ora garantiscono la cosa più importante: divertimento assicurato".