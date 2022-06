Ricordiamo altri appuntamenti in programma oggi a Latina e a Roccagorga. Nel capoluogo il Circolo cittadino ospiterà alle ore 18 il concerto di beneficenza del coro di voci miste Il Madrigaletto e del coro giovanile Le Voci del Sole: l'iniziativa è per beneficenza, con ingresso a offerta, a sostegno della Fondazione RicercaFibrosi Cistica onlus, presieduta a Latina da Adriana De Santis. Info e prenotazioni: 328.8042186 339.8281308.

Voci soliste per il Madrigaletto saranno i soprani Anna Casale, Maira Finotti, Teresa Varelli; pianista Silvia Gentile; direttore e pianista per entrambe le formazioni Nicolò Iucolano. A Roccagorga per i suoi 34 anni di attività, l'Associazione Metropoli's inaugurerà presso l'Etnomuseo la mostra di abiti da sposa "I vestiti dell'amore", e presenterà alle 18 presso il Teatro comunale il libro "Il sorpasso, viaggio nell'Italia del boom", dedicato a Vittorio Gassman nel centenario della sua nascita (1922-2022). Da ricordare anche le aperture speciali del Giardino di Ninfa, oggi e domani.

L'ingresso al parco è suddiviso in fasce orarie e regolato esclusivamente da visite guidate, è richiesto l'utilizzo della mascherina. Ogni visita avrà durata di un'ora circa.

Prenotazioni online, acquistabile sul sito del Giardino anche il biglietto per la visita al Castello Caetani di Sermoneta, situato a soli 7 km dall'oasi.