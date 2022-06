Prende il via oggi a Sermoneta la seconda edizione della rassegna "I venerdì della poesia. Da Francesco Petrarca a Pier Paolo Pasolini": l'appuntamento è presso la chiesa di San Michele Arcangelo alle 17.30, e si ripeterà a cadenza settimanale fino al 24 giugno. L'iniziativa, a cura dell'Amministrazione comunale di Sermoneta, vede la collaborazione dei soci dell'Associazione Università delle Tre Età di Sermoneta, Unitre, anche nelle persone del presidente Alberto Raponi e della professoressa Annamaria Fallongo.

Nella prima serata i passi poetici saranno presentati dal professor Rino Caputo, dantista, già preside dell'Università di Tor Vergata di Roma, autore di studi tra gli altri su Dante, Francesco Petrarca, Alessandro Manzoni, Luigi Pirandello; la lettura dei brani sarà curata dagli attori Nino Bernardini e Concetta Feliziani, mentre alcuni componenti dell'orchestra Giovani Filarmonici Pontini diretti dalla maestra Stefania Cimino eseguiranno a commento degli interventi musicali. Anche questa serata, come tante iniziative precedenti, sia di quest'anno che degli anni precedenti, nasce da un'idea di Vittorio Bevivino, che con passione e professionalità arricchisce la vita culturale di Sermoneta: il connubio tra testi, letture e musica si conferma come la scelta più felice per la riuscita di questi incontri.

A tale proposito ricordiamo tra i più recenti, l'appuntamento della seconda domenica di maggio, che ha coinciso con la festa della mamma, e per questo motivo ha posto al centro proprio i componimenti dedicati alle madri, scritti da autori famosi e meno. Quell'incontro si è svolto presso la Loggia dei mercanti. "I venerdì della poesia" si terranno invece nella cornice della chiesa di San Michele Arcangelo: un'atmosfera davvero unica.