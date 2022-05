La giovanissima verolana Federica Fiorini brilla al concorso musicale per giovani talenti "Diapason d'oro".

Giunto alla sua settima edizione, il prestigioso contest internazionale, promosso da Farandola Aps,, ha il nobile fine di promuovere la diffusione della cultura musicale, favorire lo scambio e il confronto tra musicisti, incoraggiare i giovani allo studio della musica e mettere in evidenza nuovi talenti, e si svolge con regolarità annuale nella città di Pordenone Con un punteggio di 95/100, ottenuto nell'esecuzione del concerto in sol maggiore opera 3 numero 3 di Vivaldi, Federica si è portata a casa un meritatissimo primo premio.

La vincitrice ha appena compiuto dieci anni, frequenta la scuola primaria di Capoluogo del Comprensivo Veroli I ed è allieva della scuola Expressione Musica di Michaela Pagliaroli, dove ha iniziato a studiare violino nell'ottobre 2019, sotto la direzione attenta e professionale del M° Ilenia Lombardi. Proprio la sua insegnante ha spinto la promettente violinista a prendere parte al suo primo concorso, l'International Music Competition Amigdala, dove si è classificata al primo posto con il concertino in la minore di Curci, un brano sicuramente impegnativo per un'esecutrice della sua età, e che ha indotto la giuria a premiare la sua bravura.

Da Pordenone è arrivata la conferma del talento innato di Federica, ed il premio alla sua passione per la musica e all'impegno con cui studia. Un riconoscimento che va condiviso con la famiglia, che la sostiene e la incoraggia, e con la sua insegnante di violino, che ha intuito le capacità della sua allieva, lavorando con scrupolo e accuratezza sul suo talento, portandola a un livello di preparazione musicale ed emotiva tale da poter competere in concorsi così prestigiosi.