Nel Lazio "Cantine Aperte", in programma oggi e domenica, si svolgerà solo in sei cantine, di cui due della provincia di Latina. Eccole: Azienda agricola Casale del Giglio de Le Ferriere e la Tenuta Pietra Pinta di Cori. Queste invece le altre quattro cantine laziali: l'Azienda agricola biologica "Cantinamena" a Campoleone di Lanuvio, l'Azienda agricola "Cantina del Tufaio" di Zagarolo, la Tenuta "Le Quinte" di Monte Compatri e la Fattoria "Madonna delle Macchie" di Castiglione in Teverina. Organizzato dal Movimento del turismo del vino, è l'evento enoturistico più importante d'Italia, che, oltre a far conoscere l'enogastronomia dei territori, punta a diffondere la cultura del bere consapevole tra i giovani e a valorizzare il vino come simbolo di un preciso stile di vita.

Ogni anno vi aderiscono oltre mille produttori italiani, ma quest'anno, così come l'anno passato, a causa della pandemia saranno ottocento. Nel Lazio, tale evento è giunto alla trentesima edizione. "Tante le manifestazioni – affermano i dirigenti regionali – che allieteranno gli enoturisti nelle aziende. Enoturisti che saranno accolti come veri amici dai produttori e guidati tra botti e gallerie a far loro degustare i vini abbinati ai prodotti tipici locali: pane, salumi, formaggi, porchetta, sottoli, dolci, miele, conserve e marmellate. Tutti prodotti, questi, che verranno esposti nell'Angolo dei sapori che ogni cantina allestirà allo scopo di promuovere anche le tipicità dei propri territori. Da sottolineare che la qualità e la varietà delle produzioni tipiche sono la storia del territorio e della gente che lo popola".

Il Movimento del turismo del vino è un'associazione no profit che, sin dalla sua nascita, è impegnata a promuovere la cultura del vino attraverso visite dirette nei luoghi di produzione. "I produttori che fanno parte del nostro Movimento spiegano i responsabili nazionali sono uniti nella convinzione che le cantine siano una meta turistica al pari di un museo o di un monumento d'arte, e completino i percorsi in campagna prediletti da un crescendo numero di persone".

L'evento non è solo un modo per entrare in cantina, ma è anche un'occasione per conoscere il mondo che ruota attorno al vino. Oggi, i vignaioli hanno fatto dell'accoglienza all'enoturista il loro punto di forza e nel tempo hanno realizzato diverse iniziative gastronomiche, artistiche e naturalistiche che rendono questo approccio decisamente più completo e piacevole. Grazie al Movimento turismo del vino si è assistito in Italia a un vero e proprio boom dei viaggi nei territori ad alta vocazione vinicola. Un fenomeno, questo, che ha interessato anche la provincia di Latina: sempre più turisti infatti scelgono le campagne pontine e le cantine locali come meta delle loro micro-vacanze e dei loro week-end.