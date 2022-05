Alla fine del 1901 fece la sua comparsa a Frosinone un nuovo giornale destinato a durare molti anni e ad avere una grande influenza sulla vita cittadina: era "Il Popolano" che nel sottotitolo si dichiarava "Giornale Democratico di Frosinone". Il primo direttore fu l'avvocato Luigi Vittorio Todini di Veroli al quale succedettero gli avvocati Luigi Valchera e Domenico Marzi, entrambi di Frosinone, e, negli ultimi anni, Carlo Chiapponi, Filippo Sordi e Giovanni Grandi, anch'essi frusinati. «Il nostro programma – era scritto sul primo numero del Popolano pubblicato il 29 dicembre 1901 – può compendiarsi in poche parole: politicamente la nostra azione s'informerà al principio che solo nel popolo risiede il diritto di governare se stesso e di disporre dei suoi destini; e colla guida di questo principio mireremo alla educazione politica e civile della classe dei lavoratori e dei piccoli proprietari di questa regione. Dal lato economico domanderemo il riconoscimento dei diritti di uno dei fattori della produzione: il lavoro; quindi una retribuzione più umana della mano d'opera da una parte e dall'altra che uno stato dissanguatore non accomuni in una mortale anemia produttorie salariati».

E ancora: «Istilleremo ai lavoratori – operai o piccolo borghesi – sentimenti di solidarietà fraterna, ricordando ad essi che la loro forza è in loro stessi. Prostrati sinora di fronte a pregiudizi che la nuova civiltà va distruggendo, dimostreremo ad essi che solo nella organizzazione troveranno la redenzione loro». Nel febbraio del 1902, a poche settimane dalla nascita del "Popolano", gli stessi redattori del giornale promuovevano la costituzione a Frosinone del "Circolo Democratico Operaio", che riprese l'antica denominazione dell'associazione fondata da Oreste Fortuna nel lontano 1882, con l'obiettivo di «organizzare tutte le forze operaie e istituire una Lega di resistenza».

I soci del Circolo, entrati in contatto con la Camera del Lavoro di Roma, il 6marzo ricevettero la sollecitazione a unirsi in Lega di resistenza, eleggere il Comitato direttivo e stabilire le quote associative e solo dopo, fu loro detto, «si farà la sezione sindacale di Frosinone». Fu quello l'atto di nascita della futura Camera del Lavoro di Frosinone, anche se ancora per qualche tempo le varie categorie di lavoratori opereranno solo all'interno del Circolo Democratico Operaio che aveva, da poco, aperto la sua sede provvisoria al n. 22 della Via Rattazzi. Nel dare la notizia di un prossimo trasferimento del Circolo in Piazza Garibaldi, "La Nuova Gazzetta Latina" informava, il 20 aprile, che le iscrizioni alla "nuova Società" andavano avanti alacremente e che di una commissione eletta con l'incarico di redigerne lo Statuto, facevano parte l'avvocato Leone Vivoli, l'impiegato postale Alessandro Cottarelli, l'impiegato di banca Agostino Gallina, l'avvocato Pietro Scala, il fotografo Salvatore Pereno e il maestro elementare Vincenzo Minotti nonché tre operai e due contadini.

Il giornale rese anche noto di aver ricevuto da alcuni iscritti al Circolo una lettera con la quale denunciavano che erano incominciate a loro carico «inquisizioni poliziesche e intimidazioni» e il suo direttore, Alessandro Fortuna, invitò gli scriventi «a declinarci il nome delle persone che attentano con metodi indegni e borbonici alle manifestazioni della coscienza popolare». In polemica con l'Associazione Monarchica Liberale di Frosinone, che aveva definito pubblicamente il Circolo Democratico Operaio come un «covo di sovversivi», con una lettera pubblicata dal "Popolano" nel maggio del 1902, il Comitato direttivo del Circolo ritenne necessario precisare «che tra i soci vi siano persone di fede politica repubblicana o dei socialisti, può darsi; ma il Circolo però non è né socialista né repubblicano, è semplicemente Democratico; cioè raccoglie in sé tutti gli elementi cittadini che non intendono fossilizzarsi, né vogliono spendere le energie proletarie in inutili sbandieramenti o parate, ma dare invece agli operai unità e disciplina di partito in tutte le manifestazioni della vita pubblica».

Intanto per il 15 giugno 1902 era stata fissata una nuova tornata amministrativa parziale per eleggere i 17 consiglieri comunali che dovevano sostituire gli eletti, ormai scaduti, provenienti dalle elezioni generali del 1895. Nelle successive elezioni amministrative parziali del 25 giugno 1899 i "clericali" di Domenico Antonio Guglielmi erano stati nuovamente sbaragliati dalla lista dei liberali di Grappelli che il successivo 12 luglio venne, ancora una volta, eletto sindaco della città. Ma gli strascichi delle polemiche sulla gestione dell'assessorato ai lavori pubblici e i ripetuti contrattempi nell'assegnazione dell'appalto per l'illuminazione elettrica della città, portarono il sindaco a rassegnare le dimissioni.

Il 24 maggio 1901 Grappelli consegnò alla giunta comunale una lettera in cui spiegava le cause della sua decisione: «Motivi di salute – aveva scritto il sindaco – m'impongono allontanarmi dal paese per non breve tempo e non potendo corrispondere al dovere che richiede il delicato posto di sindaco, come coscienziosamente ho sempre fatto, rassegno le mie dimissioni ringraziando con tutto l'ardore del mio animo i signori consiglieri che mi furono larghi del loro appoggio e che ebbero in me costante fiducia nel lungo periodo del mio sindacato». Il successivo 5 giugno le dimissioni del sindaco e della sua giunta vennero rese note al consiglio comunale con la lettura da parte dall'assessore Scifelli dello scritto di Grappelli. Le dimissioni, ufficialmente rassegnate per "motivi di salute", in realtà erano state provocate dagli attacchi alla sua amministrazione e dai dissensi espressi all'interno della stessa giunta.

Il consiglio comunale l'11 giugno aveva respinto, con 14 voti sui 17 presenti, le dimissioni del sindaco mentre prese solo atto di quelle degli assessori Scifelli, Cioccolani, Marchioni e Minotti. Nella stessa seduta consiliare venne, poi, eletta una nuova giunta comunale in cui furono confermati Giacinto Scifelli con 16 voti e Umberto Cioccolani (13) mentre per la prima volta entravano nell'esecutivo Leone Vivoli (16 voti) e Luigi Antonio Marini (11). Come supplenti risultarono eletti Vincenzo Passerini e Giovanni Battista Minotti. «La vita pubblica – dichiarò Grappelli alla chiusura della seduta consiliare – logora le fibre più forti ed io che ho sempre vissuto per essa mi sento affranto e vi ho domandato il permesso di riposarmi voi mi avete risposto additandomi questo posto. Io vi resto ma conto sulla vostra efficace, concorde illuminata cooperazione per seguitare a servire ancora questa mia patria che amo tanto, come un figlio affettuoso può amare sua madre».

La situazione di relativa stasi della vita politica e amministrativa della città che si protrasse per circa un anno venne interrotta improvvisamente il 3 giugno 1902 quando, con un suo decreto, il prefetto di Roma fissò la data delle nuove elezioni amministrative parziali per il 15 dello stesso mese. Si crearono, immediatamente, per la conquista della guida dell'amministrazione della città, due raggruppamenti contrapposti: da una parte la cosiddetta "lista del Comune" in cui figuravano, oltre alla gran parte dei consiglieri comunali uscenti con in testa il sindaco Grappelli, anche alcuni esponenti dell'Associazione Monarchica Liberale di Vincenzo Carboni e i "clericali"di Domenico Antonio Guglielmi che nelle ultime competizioni elettorali non erano riusciti a entrare in consiglio; dall'altra la lista preparata dal Circolo Democratico Operaio, sorto da poco in città che aveva già raggiunto un numero considerevole di soci i quali, riuniti in assemblea generale, avevano deciso di partecipare alle elezioni amministrative.

La stessa assemblea deliberò la formazione di una lista di nove candidati che comprendeva anche quattro socialisti: il commerciante Luigi Spaziani, il tipografo Giuseppe Spaziani, l'impiegato Giuseppe Ferretti e il contadino Arcangelo Silvestri. Gli altri candidati, tutti di idee radicali o repubblicane, erano Cesare Bragaglia, Pietro Valle, Cesare Sterbini, Agostino Gallina e Francesco Bragaglia. Nella stessa occasione gli iscritti al Circolo definirono il seguente programma elettorale in sei punti: «1. Applicazione del referendum amministrativo; 2. Imposte comunali progressive e sgravio dei piccoli contribuenti; 3. Istituzione di una scuola professionale e refezione ai ragazzi poveri; 4. Esenzione della tassa di ricchezza mobile al personale insegnante; 5. Municipalizzazione dei servizi pubblici con l'inserimento nei capitolati di appalto del Comune della clausola del minimo salariale garantito agli operai su proposta dei sindacati; 6. Acqua potabile e illuminazione elettrica con distribuzione ai privati».

Finalmente, dopo una campagna elettorale che «contrariamente alle vecchie abitudini e alle tradizioni di quietismo», scriveva all'indomani del voto "La Nuova Gazzetta Latina", aveva avuto a Frosinone "un'accentuazione inusitata", vinse il sindaco uscente Giovanni Battista Grappelli con la sua lista "mista". I risultati del 15 giugno fecero scrivere allo stesso giornale che: "Hanno vinto tutti! I grappellisti, i popolari, i clericali. Gli unici ad essere battuti furono i monarchici che riuscirono a malapena ad eleggere un solo consigliere. In complesso - concludeva il giornale di Alessandro Fortuna - gli elettori hanno saputo regolarsi bene. E ora all'opera perché tutti i propositi di rinnovamento sono meno che niente, se non si sa bene prima dove si vuole andare e fin dove si può giungere".

Nel nuovo Consiglio comunale entrarono quattro dei nove candidati democratici: l'ing. Francesco Bragaglia e l'avv. Cesare Bragaglia, entrambi radicali, il repubblicano Pietro Valle e il socialista Luigi Spaziani. Di quest'ultimo, che era il più giovane degli eletti, "La Nuova Gazzetta Latina" aveva scritto che «rappresenta autenticamente le aspirazioni della classe operaia. Pieno di operosità, d'ingegno vivo e abbastanza colto non sarà certo una comparsa in Consiglio". Il popolare Gigetto Spaziani risultò essere il primo socialista eletto al Comune di Frosinone e, al momento, anche l'unico in tutto il Circondario.

All'indomani del voto Grappelli lasciò Frosinone in direzione di Montecatini Terme per un periodo di cure e riposo e, per tutta l'estate del 1902, la direzione delle cose comunali fu affidata ai "facente funzioni" Giacinto Scifelli e a Leone Vivoli. "La Nuova Gazzetta Latina" scrisse, alla metà di settembre, che «per quello che si dice e per quanto si può ritenere, alla carica di sindaco verrà riconfermato a grandissima maggioranza il comm. Grappelli, tornato da poco da Montecatini, più rubizzo e più florido del solito». Lo stesso giornale prevedeva che nella nuova giunta comunale sarebbero entrati Giacinto Scifelli, Leone Vivoli, Giuseppe Bracaglia e il molto discusso Domenico Antonio Guglielmi, leader dei clericali frusinati, già gonfaloniere cittadino nell'epoca pontificia, mentre ne sarebbe rimasto escluso il chiacchierato ex assessore ai lavori pubblici Umberto Cioccolani.

Bisognò attendere la sessione ordinaria autunnale del 18 settembre per vedere insediati, finalmente, i consiglieri eletti il 15 giugno. Erano, in ordine di preferenze, Giovanni Battista Grappelli, Giacinto Scifelli, Giuseppe Calderari, Giuseppe Bracaglia, Ettore Tinelli, Giuseppe Ferrante, Pietro Valle, Francesco Bragaglia, Cesare Bragaglia, Luigi Spaziani, Silverio De Palma, Alessandro Renna Iannini, Antonio Parisini, Vincenzo Passerini, Domenico Antonio Guglielmi, Umberto Cioccolani e Raffaele Scappaticci. Sempre nella stessa riunione consiliare, con 21 voti e 7 schede bianche, Giovanni Battista Grappelli venne rieletto sindaco della città mentre per la giunta comunale furono scelti, come assessori effettivi, Domenico Antonio Guglielmi con 25 voti, Giuseppe Bracaglia (21), Giacinto Scifelli (18) e, a sorpresa, Umberto Cioccolani, eletto con 13 voti solo dopo tre votazioni in ballottaggio con Leone Vivoli; come supplenti i più votati furono Francesco Bragaglia e Silverio De Palma.

La composizione di quella giunta venne, poi, definita un "aborto" da Alessandro Fortuna sul suo giornale: «Questa votazione – scrisse il 21 settembre – è il rovescio della votazione elettorale del giugno scorso». Fortuna interpretava così la delusione di quanti si aspettavano un profondo cambiamento nella vita amministrativa della città e non capivano la presenza nell'esecutivo cittadino sia del discusso Umberto Cioccolani, anche se trasferito dai Lavori pubblici alla Istruzione, sia del "clericale" Domenico Antonio Guglielmi che, appena rientrato in Consiglio dopo una lunga assenza, era riuscito anche ad accedere al governo cittadino.