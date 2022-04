Torna "Corde di Primavera", il festival chitarristico giunto alla quarta edizione e promosso dall'associazione culturale musicale Neos Kronos e realizzato con il contributo di Banca Popolare del Cassinate. L'evento è stato presentato ieri mattina nella sede della filiale della Banca a Frosinone. Diversi i concerti. Il programma è variegato e prevede la partecipazione di giovani talenti e artisti di fama internazionale come la liutista argentina Evangelina Mascardi. Il festival si aprirà questo sabato con il concerto in scena nella Villa comunale di Christian Tartaglia, giovanissimo musicista.

Il concerto chiave di tutto il festival sarà quello della liutista Mascardi che si terrà il 29 aprile nella sede della banca. L'artista è intervenuta da remoto, in collegamento, rivelando qualche curiosità sul suo strumento musicale, il liuto. Uno strumento antichissimo a corde pizzicate e antenato della chitarra.

I concerti sono gratuiti e si svolgeranno per tutto il mese di maggio, l'ultimo è previsto il 28 con l'omaggio al maestro Angelo Gilardino.

Gli altri appuntamenti

Il 9 maggio sarà possibile ascoltare il virtuoso della chitarra di Gian Marco Ciampa, giovane musicista premiato in oltre 40 concorsi internazionali. Il 14 ci sarà il concerto di Arturo Tallini, figura di riferimento per la musica contemporanea per la chitarra. Il concerto è previsto al Palazzo Iacobucci, sede dell'amministrazione provinciale. Il 22 invece è in programma il concerto del Duo Savigni formato da Enrica e Laura. Le artiste eseguiranno musiche dell'800 romantico.