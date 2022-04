"Play!…Talenti in gioco", in arrivo a Frosinone i laboratori artistici di Accademia della T.E.R.R.A. Domani la presentazione alla Cittadella Cielo a Frosinone alle 17. Le attività sono gratuite con frequenza settimanale a partire dal prossimo 2 maggio.

«"Fare arte è un modo per possedere il destino", amava ripetere il cantautore e produttore musicale americano Marvin Gaye. L'arte in ogni sua declinazione, infatti, non è solo espressione di uno o più talenti, è il riflesso più vivace e sincero della nostra identità, è una continua scoperta del mondo che ci circonda, ed è il canale più naturale e potente attraverso cui esprimere ciò che sentiamo nel profondo spiegano gli organizzatori L'arte, anche nella sua resa più imperfetta, ci libera. Da questa premessa e dal forte desiderio di animare il nostro territorio, nell'ambito del progetto T.E.R.R.A., Talenti Empowerment Risorse e Reti per Adolescenti, selezionato da Coni Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, l'Associazione Insieme Verso Nuovi Orizzonti propone "Play!...Talenti in gioco" un nuovo programma di attività laboratoriali, una vera e propria "Accademia della T.E.R.R.A" rivolta ai ragazzi e alle ragazze di Frosinone, di età compresa tra i 14 e i 17 anni».

Le attività riguarderanno le arti espressive come il canto, il teatro e la produzione musicale e avranno lo scopo prezioso di dare ai giovani del territorio nuovi spazi in cui socializzare e mettersi in gioco, non solo scoprendo nuovi talenti, ma ridisegnando in modi inediti le proprie identità. Professionisti del settore li accompagneranno attraverso un percorso di crescita e, insieme, di scoperta delle proprie risorse personali ed espressive attraverso l'uso della voce, del corpo e della propria sensibilità musicale. Impareranno a lavorare in gruppo mettendo i propri talenti personali a servizio gli uni degli altri. Le attività sono totalmente gratuite e si svolgeranno settimanalmente a partire da lunedì 2 maggio presso la Cittadella Cielo di Frosinone. Sono previste attività propedeutiche nel mese di maggio, per poi dedicarsi, a partire da settembre, ad un lavoro di approfondimento che sarà finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo finale.

«Non mancare, il prossimo 22 aprile alle 17 alla Cittadella Cielo, al "Play Party", l'evento di presentazione dei nostri nuovi laboratori artistici l'invito degli organizzatori Sarà un'occasione unica per conoscere tutte le attività e i professionisti coinvolti, una festa per celebrare i giovani, il talento e la propria identità, con l'intento di dargli una voce, un ritmo e un'intonazione diversa. Se pensi di avere un talento artistico e vuoi metterti in gioco, se vuoi socializzare e conoscere nuovi amici partecipa al nostro Party, ti aspettiamo». Per informazioni e iscrizioni: progetto. terra@nuoviorizzonti.org. Telefono 0775502353. I posti sono limitati. Domani pomeriggio, dunque, la presentazione delle attività alla Cittadella Cielo in via Tommaso Landolfi a Frosinone, alle ore 17. Le attività ricordiamo sono gratuite con frequenza settimanale dal prossimo 2 maggio.