A lezione di commercio equo-solidale: l'iniziativa nell'istituto comprensivo 4 di Frosinone della Bottega equa per sensibilizzare le nuove generazioni al consumo etico. A lezione di commercio equo-solidale per conoscere le storie di riscatto e solidarietà che possono esserci dietro le nostre scelte di acquisto.

È l'iniziativa della Bottega Equa che ha coinvolto gli alunni dell'Istituto Comprensivo 4 di Frosinone. Grazie alla disponibilità del dirigente scolastico, professore Giovanni Guglielmi e delle insegnanti, i responsabili della Bottega Equa hanno raccontato come l'acquisto di prodotti fair trade aiuta la biodiversità, permette a tanti bambini che vivono in aree povere di andare a scuola e difende i diritti di chi lavora.

L'acquisto di cioccolato, caffè, pasta e in questo periodo di uova equo-solidali infatti sostiene tanti progetti sociali nel mondo e vicino a noi. «Siamo felici di aver avviato questa bella collaborazione tra la cooperativa Diaconia, titolare della Bottega Equa, e la scuola – spiega la referente di Diaconia Imane Jalmous – Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dei diritti umani e del creato e ai princìpi di solidarietà e carità cristiana. In particolare in un momento così importante come la Pasqua. Un ringraziamento particolare per la disponibilità e sensibilità verso questa bella iniziativa va al dirigente Giovanni Guglielmi, alla professoressa Paola Gabriele e alla maestra Marcella Cima oltre che a tutte le insegnanti del plesso e agli alunni».

«È stata una grande sorpresa trovare nei bambini, anche in quelli più piccoli, così tanta attenzione ai temi della solidarietà e dell'inclusione – racconta la referente della Bottega Equa Clarissa De Bernardis – le domande sono state tante su come vengono creati i prodotti equo-solidali, chi li produce come il loro acquisto cambia la vita di tante persone. Con iniziative come questa vogliamo dare il nostro contributo affinché i bambini di oggi diventino consumatori consapevoli del domani». La Bottega Equa è il primo punto vendita di prodotti Fair Trade di Frosinone nato dalla volontà della Cooperativa Diaconia, ente gestore della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino. È presente nel capoluogo con un punto vendita in viale Mazzini 127. Maggiori informazioni sul sito www.bottegaequa.it.