Visita guidata alle grotte di Falvaterra: un'esperienza unica per gli studenti dell'Istituto tecnico economico di Ceprano che lunedì scorso hanno potuto apprezzare lo splendido patrimonio naturalistico del paese. I ragazzi del biennio del commerciale hanno scoperto le grotte guidati dal vicesindaco Augusto Carè e da una guida.

Attraverso il percorso allestito all'interno delle grotte hanno ammirato gli straordinari capolavori della natura. Una lezione all'esterno della scuola in cui hanno osservato e studiato il fenomeno carsico ed effettuato il percorso di 250 metri, ammirando sia le parti attive, ricche di acqua, con cascate e laghetti, sia quelle fossili con le classiche stalattiti e stalagmiti.

Un'area incontaminata diventata monumento naturale della Regione Lazio dall'ottobre del 2007, protetta e adeguatamente valorizzata dall'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Piccirilli. Gli studenti hanno apprezzato la visita e di fatto, oltre ad avere seguito una singolare lezione di scienze, sono stati protagonisti di un percorso educativo in quanto immersi nella natura hanno sicuramente sviluppato sensibilità ed attenzioni per il patrimonio naturalistico. L'esperto Augusto Carè è stato esaustivo e puntuale guidando i ragazzi nel viaggio fantastico in uno dei monumenti naturali più affascinanti della Ciociaria.

Prosegue così proficuo il rapporto di collaborazione fra l'Ite di Ceprano e il Comune di Falvaterra. Ricordiamo infatti che un'altra importante collaborazione ha impegnato gli alunni delle classi quinte nello studio del bilancio comunale con i tecnici dell'ente e il sindaco Francesco Piccirilli, esperienze di studio e apprendimento efficaci e interessanti.