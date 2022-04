«Le bellezze naturalistiche di San Giorgio a Liri tornano ad affascinare il pubblico nazionale e internazionale. Le acque del nostro laghetto, entrate di recente a far parte del Monumento Naturale Laghetto Parco dei Mulini, raccontano, attraverso le meravigliose foto di Franco Tulli, una storia ricca di fascino e suggestione sulle pagine di Scuba Zone, la rivista di riferimento per tutti gli appassionati di subacquea». È con orgoglio che il sindaco Francesco Lavalle racconta gli scatti dell'artista che è tornato a San Giorgio a Liri. Tulli ha una grande passione per i viaggi e per la fotografia subacquea, ha ricevuto premi e riconoscimenti importanti raccontando quello che i suoi occhi "pieni di meraviglia" osservavano durante le immersioni effettuate nei mari e negli oceani di tutto il pianeta.

Dopo il riconoscimento internazionale vinto nella Nuova Caledonia grazie proprio ad una foto del Laghetto di San Giorgio a Liri e gli articoli pubblicati su importanti testate giornalistiche, Franco Tulli torna a raccontare "il lago delle fate" così ama definire le nostre acque celebrandone l'atmosfera incantata, le bolle e gli incredibili giochi di luce che creano un'atmosfera unica. «A nome di tutta la nostra comunità, ringrazio di cuore Franco Tulli per i suoi bellissimi scatti e per le sue parole che ci riempiono di orgoglio». Il laghetto di San Giorgio a Liri era già finito in una foto, sempre di Franco Tulli, dopo aver visitato il lago di persona, pubblicata qualche tempo fa sull'Huffington Post.

«La prima volta che mi sono immerso in questo luogo sono rimasto letteralmente incantato. Era una giornata estiva di sole, i rigogliosi salici piangenti che circondavano il lago si riflettevano sulla superficie e il verde intorno era talmente intenso da essere abbagliante racconta nel suo articolo Come se non bastasse, al già bellissimo scenario naturale del laghetto sorgivo si aggiungeva lo spettacolo assai raro di miriadi di piccole bolle che salivano dal fondo creando incredibili giochi di luce e dando all'ambiente subacqueo un'atmosfera unica».

Per questo Tulli parla di "lago delle bolle". E non è la prima volta che il collaboratore del National Geographic e dell'Huffington Post immortala il laghetto: le sue meravigliose fotografie sono arrivate ovunque, dai musei alle testate più importanti, fino al palazzo delle Nazioni Unite. Insomma, un momento di rinascita e riscoperta per il laghetto di San Giorgio, che è protagonista della recente inaugurazione, avvenuta alla presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, del Monumento Naturale Laghetto Parco dei Mulini.