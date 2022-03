Ciociaria Oggi incontra Claudia Sigismondi, frusinate che ha fatto dell'arte la sua professione. Ha studiato al liceo artistico e ha frequentato l'Accademia di belle arti, corso di pittura.

Quando si è avvicinata all'arte?

«Ricordo di aver disegnato sin dall'infanzia. Sono stata sempre attratta dai colori, giusto complemento a un foglio bianco. L'arte è venuta a me in modo naturale, graduale e spontaneo, e io mi sono lasciata permeare senza frapporre ostacoli. Poi, crescendo, è cresciuta anche la mia passione, e ho avvertito la necessità di intraprendere un percorso di studi che mi permettesse di acquisire la tecnica in modo professionale. Ho frequentato e mi sono diplomata al liceo artistico di Frosinone, dove ho potuto acquisire le basi del disegno figurativo, soprattutto attraverso l'esercitazione dal vero, e architettonico, non meno importante per un pittore. Ho continuato la mia formazione all'Accademia di belle arti di Frosinone, seguendo il corso di pittura dove ho potuto sperimentare, acquisire e perfezionare molte tecniche artistiche, dalla pittura all'incisione, alla xilografia, alla serigrafia, alla scultura e al mosaico. Lo studio che più mi ha colpito e appassionato, però, è stato la rappresentazione artistica del nudo, sia con disegno che con fotografia. Ancora oggi la foto, se ben eseguita, è indispensabile per sopperire alla mancanza di un modello dal vero».

Quanto è importante la tecnica nelle sue opere?

«La tecnica è la base di tutto il mio lavoro. La tecnica permette la "costruzione" dell'opera e non si può pensare di fare arte senza averne acquisito padronanza, soprattutto nello stile figurativo. In effetti solo la tecnica consente poi di esplorare le infinite possibilità di rappresentazione della figura e, a ben pensare, infrangere le regole della stereotipia, avvicinandosi al momento più alto dell'arte, la creazione».

Qual è la tecnica che preferisce?

«Mi piace molto l'acquerello perché è una tecnica che obbliga a mettersi in discussione: sbagliare anche di una sola goccia la distribuzione del colore vuol dire dover gettare il foglio e ricominciare daccapo. Occorre quindi molta concentrazione e, soprattutto, le idee molto chiare. È una tecnica "a togliere", quasi minimalista, perché il gesto artistico è ridotto al minimo e persino le sovrapposizioni di colore sono quasi bandite. In compenso i colori assumono valori irraggiungibili con le altre tecniche, quali la trasparenza, la leggerezza e la delicatezza. All'interno di questa tecnica, però, prediligo l'acquerello in stile contemporaneo, non classico insomma, che mi consente di rappresentare ed esaltare la realtà anche con un solo gesto, oltrepassando fluidamente il visibile e non soffermandomi troppo su di esso».

Uno dei suoi soggetti preferiti è il nudo: perché?

«Mi piacciono molto i nudi femminili perché in essi trovo un'armoniosità formale del tutto naturale e, comunque, a me molto vicina. In essi il connubio fra corpo e pennello muta la pittura in silenziosa poesia, esaltando la parte più fragile dell'individuo, quella che l'involucro protegge. Libero il corpo dall'involucro, rifiutando il concetto di bellezza come unica qualità in grado di rappresentarlo, trascuro il subdolo per arrivare all'essenza. In effetti non c'è quasi mai traccia di alcun tipo di ornamento o artificiosità decorative nei soggetti che ritraggo. Esamino la forma per passare oltre l'apparenza della realtà, esprimendo il rifiuto del concetto di bellezza come unica qualità in grado di rappresentarlo».

Quali sono gli artisti del passato che più le piacciono?

«Gli artisti del passato che amo non sono molti, ma di loro custodisco un ampio archivio di opere a cui guardo regolarmente, nonostante io faccia un tipo di pittura molto diversa. Amo l'armonia poetica e le atmosfere profonde delle opere del fiammingo Arnold Bocklin, maestro anche nei significati simbolici. Mi piace anche la cruda pittura di Francisco Goya, i nudi sensuali e allegorici di Luis Ricardo Falero e le fantastiche creature dei dipinti di Hieronymus Bosch».

Che ne pensa dell'attuale mercato dell'arte in Italia? «L'attuale mercato dell'arte in Italia è sofferente, la crisi ha intaccato molto questo settore, l'arte contemporanea, che ne è comunque il settore trainante, risente anche della mancanza di professionalità e cultura dei partecipanti».



Ha un sogno nel cassetto?

«Sì, dipingere per sempre con lo stesso desiderio, se non maggiore, che caratterizza oggi i miei momenti davanti al cavalletto!»