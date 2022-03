Si torna a teatro. Il Comune, in sinergia con l'Atcl, il circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto dal Ministero della cultura e dalla Regione Lazio, dà il via alla nuova stagione teatrale che si terrà al cinema-teatro "Mangoni". Cinque gli spettacoli in cartellone, da fine marzo al prossimo 27 maggio, con grandi protagonisti della scena teatrale italiana.

Si partirà il 31 marzo con Yuri Gugliucci in "L'ombra di Totò"; l'11 aprile toccherà a Peppe Barra in "Non c'è niente da ridere"; il 29 aprile sarà la volta di Elena Arvigo in "Una storia al contrario"; l'11 maggio sarà di scena Ascanio Celestini in "Museo Pasolini"; il 27 maggio, in chiusura, Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci in "The Prudes".

La campagna abbonamenti terminerà il 31 marzo. Apertura del botteghino al cinema-teatro "Mangoni": fino al 20 marzo, dal 24 al 27 marzo, 30 e 31 marzo dalle ore 16 alle 20. I costi: abbonamento intero 60 euro; ridotto 55 euro. Biglietto: intero 15 euro; ridotto 13 euro. I biglietti potranno essere acquistati anche il giorno dello spettacolo e quello precedente dalle 16 alle 20 e fino all'orario di inizio dello spettacolo stesso. Per informazioni: 0776.808260 (cinema) o 0776.8008455 (comune).