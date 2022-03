Nuova programmazione per il Manzoni. Da domani sarà in proiezione il disaster movie "Moonfall". La luna ha perso la sua orbita e rischia di distruggere la terra. Un gruppo di uomini mandati in missione sono l'unica speranza.

Al box office Usa il film ha già incassato nelle prime 5 settimane di programmazione 19 milioni di dollari e 10 milioni di dollari nel primo weekend. La pellicola segna il ritorno al disaster movie del regista Roland Emmerich che ha firmato "Stargate" (1994), costato 55 milioni di dollari, "Independence Day" (1996) e realizzato nel 1998 il remake di "Godzilla" e nel 2000 "The Patriot". Resta in programmazione "The Batman" ormai sempre più dominatore indiscusso del box office italiano.