Aveva dieci anni quando ha scritto la sua prima canzone. E da quel momento la musica non lo ha mai abbandonato. È nel suo DNA. Tanto da portarlo a spopolare su Spotify e ad essere considerato tra gli emergenti più ascoltati all'estero. Nel suo modo di fare musica si nasconde sostanzialmente la musica che lo rappresenta. Fa pop ma non convenzionale.

E continua, sull'onda del successo, Alessandro Di Castro, in arte Alexis, di Alatri. Si chiude, infatti, un altro anno ricco di soddisfazioni per il giovane cantante ascoltassimo su Spotify, dove registra con il suo album dal titolo "Closer" dal marzo 2020, data di esordio, un numero di ascolti totali pari a 20.000.000 milioni ed oltre 2.000.000 milioni di Streams.

Alexis ha registrato a Londra il suo primo album prodotto negli studi di Brixton Hill da Nick Watson, Olsi Rama e Fabio Raponi, è stato poi masterizzato ai Forward Studios di Grottaferrata da Carmine Simeone.

Aveva bisogno di concepire un disco che lo identificasse in pieno e che lo coinvolgesse emotivamente. Aveva bisogno di raccontare storie vere di vita vissuta e quello che di solito si ha paura di esprimere. Voleva che il suo pubblico avvertisse subito dalla prima traccia la purezza dell'album. La musica di questo talento unico è arrivata in 110 paesi, con una costante ascesa ed evoluzione su tutti gli stores e radio indipendenti.

Grande soddisfazione in casa Hive Records che celebra uno tra i cantanti italiani emergenti più ascoltato all'estero, soprattutto negli States. Per un lungo periodo della sua vita, ha vissuto tra Miami (Usa) e Casablanca (Marocco). La sua musica di recente è stata condivisa su "Amazing Singers Usa" dove vengono rappresentati grandi talenti da tutto il mondo. Dopo essere stato in vetta a numerose playlist, sta già lavorando al nuovo album che ci svela sarà ricco di molte altre nuove contaminazioni, L'artista promette sin da ora di sbalordire i suoi fan e il suo pubblico. Presto spera di ripartire con una intensa attività live. E punta a ripartire proprio con una data zero in zona, prima di approdare nelle grandi città e capitali europee.