Un brano che racconta la difficoltà di accettarsi, la difficoltà di guardarsi allo specchio e apprezzare ogni parte di sé. È questo il filo conduttore di "Perfetta così", la canzone con cui Aka 7even è in gara al Festival di Sanremo. «Ho deciso di scrivere questo pezzo per parlare in primis a me stesso, ma anche a tutti coloro che ogni giorno faticano ad accettarsi – racconta Aka7even –Qualche anno fa non apprezzavo alcune parti di me, e non parlo solo del mio aspetto fisico. Con il tempo ho capito che prima di ogni cosa è importante imparare ad amarsi, perché ognuno di noi è perfetto così com'è».

Un concetto ripreso anche dal video...

«Sì, il video racconta l'essenza del brano.

Racconta la storia di questa ragazza che non riesce ad accettarsi. Quando, invece, si comincia ad accettarsi e ad amarsi si vede la vita sotto tutto un altro punto di vista. Si vede la luce».

Dicevi che anche tu hai vissuto questo momento di difficoltà. In che senso?

«Il momento in cui non ci si accetta è molto difficile stare in mezzo alle persone. Personalmente sentivo proprio il bisogno del cambiamento. Ci sono dei messaggi che vanno dati e, a volte, bisogna dirli in modo delicato».

Cos'è per te la perfezione?

«Per me la perfezione è l'accettazione. Quando ci accettiamo siamo perfetti».

Sangiovanni ha affermato che tra di voi non c'è competizione...

«Assolutamente. Tra me e Sangiovanni c'è una grande amicizia. Il fatto che siamo partiti da "Amici" insieme e ci ritroviamo entrambi a Sanremo è qualcosa che mi dà grande orgoglio».

Hai sentito Anna Pettinelli che lo scorso anno è stata la tua prof?

«Sì. Ho sentito Anna ed è super felice di me. Esattamente come lo sono di lei che mi accompagna sempre».

Mi racconti la tua emozione nell'esibirti all'Ariston? «Ero gasato e non vedevo l'ora di salire sul palcoscenico. Una grande scarica di adrenalina, sono molto felice di com'è andata».

Chiudiamo con il tuo look. Come nasce?

«La scelta è ricaduta su un look che mi facesse sentire bene e a mio agio, poi ovviamente ci sono sempre riferimenti musicali»