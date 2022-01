Ha deciso di isolarsi per cinque mesi, prendersi un momento per allontanarsi dalla civiltà. Ora, però, è pronto a tornare sul palcoscenico più importante d'Italia, lo stesso palco che lo ha visto protagonista sin dal 2019. Per il quarto anno consecutivo Achille Lauro sarà al Festival di Sanremo in gara con il brano "Domenica" accompagnato da Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più famosi al mondo, e dalla direzione d'orchestra di Gregorio Calculli. "La canzone di quest'anno – spiega Achille Lauro – mantiene un sound estremamente popolare. Ma quando dico ‘popolare' non intendo nel senso di pop, il termine va a ripescare quel popolare di tutti e che ci appartiene. Il brano si chiama ‘Domenica' perché per me è l'essere liberi, da sempre questo giorno della settimana è per tutti quello della libertà dove possiamo scegliere cosa fare, come divertirci, con chi farlo. Ecco, la mia musica è qualcosa che va oltre la canzone".

E proprio su quest'ultima spiega: "La mia musica è un mondo molto ampio, che si ascolta, si guarda e si percepisce". Per arrivare a questo brano Achille ha scelto prima di isolarsi: "Dopo l'album ‘Lauro' volevo vivere la vita, prendermi un momento per me, mi sono allontanato dalla civiltà. Avevo pensato di rimanere su un'isola per quindici giorni, in realtà ci sono rimasto per cinque mesi. Un periodo dove abbiamo prodotto l'evoluzione di quello che già abbiamo, ho la musica che ci accompagnerà nel prossimo periodo. Un'esperienza illuminante, perché su quest'isola non c'era nessuno: c'ero io e altre cinque persone. È stato un momento importante. Ho osato, rischiato, ignorato ogni regola e ogni schema con le mie performance.

Ho sentito la necessità di trascorrere gli ultimi cinque mesi su un'isola con tutti i miei musicisti per pensare solo alla musica".

Un momento importante quello che sta vivendo, perché, come racconta è sempre "alla ricerca di sound nuovi, sto lavorando a progetti innovativi e paralleli". La prima volta di Achille Lauro a Sanremo è stata nel 2019 con "Rolls Royce", seguito nel 2020 da "Me ne frego" e nel 2021 super ospite in ogni puntata. Ora questa quarta esperienza, che rappresenta, come ci racconta, la chiusura di un cerchio: "Chiude il quadro ma, al tempo stesso, lascia uno spazio aperto per il futuro. Chiude un percorso perché siamo entrati a Sanremo con ‘Rolls Royce' che era un pezzo ultra punk, rivoluzionario per il panorama musicale italiano. Qualcosa che non c'era e che forse ha influenzato tutto. Credo che questa nuova esperienza abbia una forte connessione con la prima volta e, forse, ha anche un'identità che emerge e che è emersa in questi anni. Sicuramente c'è un'evoluzione, una sperimentazione, ma l'anima resta sempre la stessa".

Nella serata delle cover del 4 febbraio Achille Lauro eseguirà "Sei bellissima" con la stessa autrice e interprete del brano originale, Loredana Berté.

Un omaggio che arriva dopo quello fatto a Mia Martini, e proprio su di loro racconta di sentirsi molto "affine, sono due artiste che hanno messo al centro della loro musica le emozioni". Grande attesa anche per come si presenterà sul palcoscenico dell'Ariston, da sempre riesce a stupire ogni volta che scende le scale di Sanremo lasciando tutti a bocca aperta e creando discussione, ammirazione e divisione come solo un artista riesce a fare. Per l'edizione 2022 è stato solo anticipato che sul palco dell'Ariston indosserà capi Gucci. Il brano "Domenica" sarà disponibile, da venerdì 11 febbraio, in "Lauro – Achille idol superstar", nuova edizione dell'album "Lauro", un album che tra collaborazioni con importanti autori e compositori e brani più intimi scritti in momenti di piena solitudine, si presenta come un ibrido: crossover tra diversi generi, stile unico e inconfondibile.

Le nuove tracks cercano di aprire un varco che porta dritto alla musica internazionale, staccandosi dalle logiche di mercato con l'obiettivo di spingersi verso un mood autentico e originale. Ma il 2022 di Achille Lauro non sarà solo l'album di prossima pubblicazione: "Abbiamo una collaborazione con la piattaforma Amazon prime e stiamo lavorando su diversi fronti.

Ma stiamo lavorando anche sul mondo della moda, dell'arte e, infine, anche un musical".