L'unicità del lago di Posta Fibreno in onda su "Striscia la notizia", il tg satirico di Canale 5. Sabato scorso, nell'ambito della Rubrica "Speranza verde", il noto conduttore televisivo Luca Sardella ha realizzato un servizio sull'isola galleggiante, nota come "la rota", una struttura naturale unica in Europa che galleggia grazie alla sua composizione di radici intrecciate con rizomi e torba. Ha un diametro di circa trenta metri e sulla sua superfice ospita numerose specie arboree che vanno dal ginepro al ciliegio, dal salicone al pioppo, mentre tutt'intorno c'è un anello formato da un consistente cariceto, come hanno spiegato a Sardella i tecnici della Riserva naturale di Posta Fibreno.

Il conduttore e la troupe sono stati accompagnati dai guardiaparco Vincenzo Ruma e Giuseppe Carbone e dal direttore dell'area protetta Antonio Lecce. I responsabili della Riserva sono stati ben felici della visita e hanno sottolineato l'importanza delle riprese effettuate per la conoscenza e la promozione dello straordinario fenomeno naturale che si aggiunge allo splendore del lago. Una bella pubblicità per Posta Fibreno che nella giornata di ieri, complice una temperatura gradevole e un bel sole, ha registrato molte presenze sul lago, con gruppi e famiglie curiose di scoprire "la rota" e la bellezza senza tempo dell'intera area lacustre.