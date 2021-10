Riparte l'attività al teatro "Gassman". Ne danno notizia il sindaco Piero Sementilli e l'Amministrazione comunale. «L'associazione "SemiVolanti" gestirà l'organizzazione e la programmazione delle attività del teatro comunale "Vittorio Gassman" in collaborazione con la cooperativa "Le Mille e Una Notte", che si occuperà specificatamente della gestione del Museo dell'Energia». Spiegano gli amministratori: «"SemiVolanti"(www.semivolanti.it) è una compagnia che si occupa di produzione e promozione spettacoli e organizzazione eventi. Realizza progetti di teatro sociale e interventi performativi di teatro civile e teatro invisibile.

Dal 2011 ha avviato il progetto "Black Reality" (www.blackreality.it) attraverso il quale realizza laboratori di teatro sociale rivolti a categorie di giovani e adulti svantaggiati, migranti, disabili. Proponiamo un teatro che sia radicato sul territorio di Ripi e dei centri limitrofi, aperto a tutte le esperienze e alle realtà.

Le attività di laboratorio saranno l'elemento fondante e distintivo per entrare in contatto con la cittadinanza, senza limiti di target e fasce di età. Insieme alla cooperativa "Le Mille e Una Notte", responsabile della gestione del Museo dell'Energia, vogliamo creare un polo culturale, costruire sinergie, aprire nuovi percorsi culturali, artistici, sociali. Il prossimo appuntamento è per il 31 ottobre».