Anna Tatangelo sui social con Michelle Hunziker che mangia dolci sorani. La cantante e la show girl hanno caricato in rete un video diventato in poco tempo virale. La conduttrice svizzera ha fatto un plauso ai dolci che la Tatangelo le ha regalato. Una bontà firmata Sora, precisamente il forno di famiglia della Tatangelo che già anni fa portò la ciambella sorana sul palco dell'Ariston a Pippo Baudo.

E grazie ad Anna, a livello nazionale si è tornati a parlare di Sora, delle sue bontà enogastronomiche.

La Hunziker ha infatti invitato a mangiare i dolci sorani che ha ritenuto molto invitanti, delle vere prelibatezze per il palato. La Tatangelo ci tiene alla tua terra d'origine e non perde occasione per promuovere la sua città, anche sulle emittenti televisive nazionali. Molto seguito il suo concerto allo stadio di Sora qualche mese fa.