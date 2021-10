Al cinema Manzoni arriva Bond, James Bond. Il cinema teatro Manzoni si prepara ad accogliere il nuovo episodio di una delle saghe più celebri della storia del grande schermo. Da giovedì sono iniziate le proiezioni di "007 No Time to die". La pellicola è arrivata in contemporanea con tutte le sale italiane e tra queste c'è appunto quella del cinema cassinate che torna ad essere sempre più punto di riferimento culturale non solo per il territorio, ma anche per l'alto casertano e il vicino Molise.

L'ultima avventura di Daniel Craig nei panni di James Bond è stata presentata mercoledì sera a Londra in una premièr al Royal Albert Hall, a cui ha partecipato, oltre al protagonista, tutto il cast, il regista, l'acclamatissimo Cary Fugunaga e addirittura la royal family al completo.

Il venticinquesimo capitolo della saga che narra le avventure della spia più famosa del mondo, come anticipato sarà l'ultima volta di Daniel Craig nei panni dell'iconico agente segreto al servizio di sua maestà la Regina.

In "No Time To Die", Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo.

Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della Cia, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia. "007-No time to day" è in proiezione al cinema Manzoni come in tutte le sale italiane, in prima assoluta da giovedì. Orari di programmazione: 18 e 21.30.