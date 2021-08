Il cortometraggio intitolato "Ritrovarti in rubrica" è l'opera prima per rivivere la storia personale scritta da Paul John Passalacqua. In uno sfogo autobiografico, l'autore narra il dolore struggente per la scomparsa dell'adorata madre. L'accadimento è divenuto così il filo conduttore di un breve film ambientato interamente a Fontana Liri, con attori dilettanti alla loro prima esperienza nel mondo della cinematografia. Con la regia del giovane Francesco Marra e la fattiva collaborazione dell'architetto Vittorio Casciano, la scenografia si snoda sulle confessioni degli attori "fatti in casa" Fabio Bianchi e Antonia Polselli, con Annarita Simone a scandire i tempi del ciak.

l lavoro, di sicuro effetto scenico, con il backstage curato da Giorgio Giovinazzi, oltre alla spontaneità dei protagonisti, diventa un affresco di vita paesana.

La trama del cortometraggio, ferma la fedeltà al testo dello scrittore Passalacqua, spazia sulle bellezze del paese facendo risaltare, con affascinanti scorci, il centro storico, con uno sguardo sfuggente intorno a piazza Trento. L'opera cinematografica, con il plauso del sindaco Gianpio Sarracco, si avvale del patrocinio dell'amministrazione comunale e del Centro studi "Marcello Mastroianni", sodalizio culturale rappresentato dalla presidente Santina Pistilli.

Il cortometraggio sarà presentato in anteprima sabato 28 agosto 2021, alle 16.30, nella sala del "Supercinema" di Ceprano. In definitiva si tratta di un'apprezzabile iniziativa cinematografica destinata a continuare, magari per mostrare ancora il volto più bello del paese e delle sue bellezze naturali.