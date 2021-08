Ultimi due spettacoli per il "Teatro tra le porte", appuntamento ormai tradizionale dell'estate frusinate che quest'anno ha traslocato in piazzale Vittorio Veneto. Giovedì alle 21.30 sul palco saliranno Gaia De Laurentiis, Gino Auriuso e Riccardo Barbera che porteranno in scena "S/coppia D/istruzioni per l'uso".



Lo spettacolo

Diretto da Paolo Pasquini e con le musiche di Marco Schiavoni, lo spettacolo è una divertita e divertente riflessione sulla coppia. Gaia De Laurentiis, Gino Auriuso e Riccardo Barbera sono i protagonisti di questa indagine semiseria sulla fedeltà, sulle debolezze e sulle forze della coppia in una trasvolata lungo i secoli, dalle basi biologiche e animali dei legami riproduttivi con la spaccatura fra "pinguinisti monogami di destra" e i "leonisti poligami di sinistra" fino alle nuove forme relazionali in via di esplorazione nelle ultime generazioni. E poi esempi dal mondo classico, la sconvolgente novella di Madonna Filippa dal Decameron di Boccaccio e "Il diario" di Adamo ed Eva di Twain, coppie celebri come Chopin e Sand, e ancora Pirandello, Svevo, sketch radiofonici e televisivi.

Come assistere

L'ingresso è libero ma per poter assistere allo spettacolo è necessario prenotare. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0775.1893548 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; il sabato dalle 9.30 alle 12.30 (al numero 329.3605704). Il pubblico che avrà effettuato la prenotazione sarà atteso fino a quindici minuti prima dell'inizio dello spettacolo.