Sono quattro i nuovi canali Sky che debutteranno a partire da oggi per arricchire il palinsesto della pay tv e faranno parte del pacchetto canali basic disponibili a tutti gli abbonati Sky e Now Tv. Il proposito è quello di incrementare la programmazione con l'obiettivo di accontentare tutti i gusti, partendo dalle serie tv più leggere ma comunque di qualità su Sky Series, mentre Sky Atlantic continuerà a proporre i drama più impegnativi, passando per le produzioni crime e factual di Sky Investigation, fino ai documentari su Sky Documentaries e con Sky Nature che dedica sempre più attenzione alla natura e all'ambiente.

Sky Series, oltre a proporre numerosi nuovi titoli stranieri, regalerà al pubblico numerosi prodotti originali che arriveranno in autunno come "Ridatemi mia moglie", con Fabio De Luigi e "A casa tutti bene – La serie", diretta da Gabriele Muccino. Sky Documentaries invece fa tornare sul piccolo schermo Pif con una nuova stagione de "Il testimone", il programma che lo ha reso noto al pubblico. Il canale avrà anche nuove serie di documentari come "Stiletto Murders" che racconterà dell'inarrestabile serie di femminicidi che sta investendo tutta la penisola italiana.

Sky Nature proporrà un'es clusiva serie di interviste riguardante temi ambientali e condotte dalla cantante Francesca Michielin. L'unico al momento a non avere prodotti originali in programmazione è Sky Investigation che invece inizierà a proporre nuove serie provenienti dall'estero tra cui "Coroner ","Bulletproof " e "Avvocati di famiglia".