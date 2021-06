Con l'allentamento delle misure di contenimento del Covid-19, torna la voglia di stare insieme, di socializzare. Di riconquistare quella libertà che tanto ci è mancata. E con l'arrivo dell'estate il primo pensiero corre alle vacanze.

I giovani, in particolare, hanno voglia di lasciarsi alle spalle questo annus horribilis. E' per questo che i ragazzi di "Adrenaline Crew" hanno organizzato "Adrenaline Week Les 2 Alpes", in collaborazione con "Zeta snowboard camp". Una settimana, dall'11 al 18 luglio, in un meraviglioso chalet nel cuore della splendida località turistica francese per stare insieme tra natura, sport e divertimento.

L'invito di Adrenaline Crew

"L'Adrenaline Crew è lieta di comunicare che la vacanza dei tuoi sogni è alle porte Prepara la valigia perché dal 11 al 18 luglio si parte tutti insieme....destinazione LES DEUX ALPES! Ad aspettarci ci saranno i nostri amici di Zenta Snowboard che ci accoglieranno nel loro chalet dove trascorreremo una settimana da urlo!

Lo chalet è composto da una decina di appartamenti completamente attrezzati con cucine e tutti i comfort. Davanti allo chalet c'è la cosiddetta Zenta Square che è la piazza dei nostri amici Zenta dove troveremo un tappeto elastico, un biliardino e un Pin pong che possono essere utilizzati a qualsiasi ora del giorno. Sempre in Zenta square organizzeremo delle piacevoli grigliate.

I ragazzi di Zenta Snowboard ci accompagneranno per tutta la settimana...oltre a divertirsi con noi saranno anche i nostri maestri di snowboard! Sì hai capito benissimo...faremo snowboard in piena estate! Zenta Snowboard Camp non vede l'ora di insegnare i "segreti" di questo magnifico sport ad ognuno di noi...da chi non è mai andato su una tavola fino ad arrivare a un "poser" o addirittura a un rider! Il corso di snowboard inizierà la mattina del lunedì per poi finire il sabato...sei giorni di lezione...quattro ore al giorno!! I gruppi saranno divisi per per livello tecnico, massimo otto persone per maestro. Faremo lezione dalle 9 alle 13 per poi dedicare il pomeriggio a tutte le attività in riservo per noi!

Compreso nel prezzo avrai lo skipass con assicurazione che ti darà la possibilità di accedere alle attività della stazione e avrà una validità di 6 giorni. Inoltre sempre compreso nel prezzo sono comprese le seguenti attività: lezioni di skate, lezione teorica di snowboard, video correzioni, slackline, arrampicata, tappeto elastico, inodoboard, beach volley, passeggiate di Trekking, tennis, piscina, pista da bob, ping pong, biliardino.

Per gli appassionati delle sfide, anche la possibilità di fare rafting, canyoning, downhill, parapendio, soft air, Parco avventura e molto altro. Le 2 Alpes è un'esperienza unica che ti offre un sacco di possibilità per vivere al meglio i tuoi pomeriggi e per vivere una vacanza che non dimenticherai mai!"

Per info è possibile scrivere ai ragazzi di Adrenaline Crew all'indirizzo mail adr3nalin3cr3w@gmail.com e contattare Manuel al numero 3481456218 o Jacopo al numero 3381768831