"Allegro destino". È questo il titolo della nuova canzone del pontecorvese dj Cresh. Giovane dj molto conosciuto in tutto il territorio ha preso parte a diverse trasmissioni televisive sia in Rai che a Mediaset. Dopo la pubblicazione di molti altri brani di successo arriva la nuova canzone con cui Crescenzo Ruscito (vero nome di dj Cresh) prova a creare un tormentone estivo.

«Il mio progetto è stato sempre quello di riprodurre musiche e testi prevalentemente reggaeton per uno stile musicale davvero inusuale e complicato dalle sonorità latine e cubane da portare in Italia ha spiegato Un risultato che si raggiunge grazie al binomio vincente tra Ciociaria e Salento. La canzone difatti, nasce attraverso la collaborazione artistica di Ilaria Greco, artista Salentina di San Cesario di Lecce, nota nel panorama salentino come esperta di comunicazioni nel settore eventi e spettacoli che porta la firma del testo della canzone di cui ha adattato e curato il testo».

Un nuovo brano che sta raccogliendo molti consensi sul web come neisiti internetspecializzati. Canzone ascoltata sulle piattaforme social e condivisa da molti utenti. Ma questo non è l'unico impegno per dj Cresh che dopo "Allegro Destino" sarà impegnato «nuovamente sulle scene musicali nei prossimi mesi proprio nel Salento, terra che mi ha talmente elettrizzato e affascinato tanto voler girare le prossime scene del mio prossimo video. Un omaggio al Salento». Il nuovo singolo di Dj Cresh (versione editing di Dan Balan) è disponibile su Youtube dove ha già superato le ventimila visualizzazioni in un solo giorno, segnando un importante traguardo.